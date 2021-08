Theresa Caputo, star de ‘Long Island Medium’, lève les sourcils avec le nouveau spécial anniversaire de TLC 9/11

La star de Long Island Medium, Theresa Caputo et TLC, ont annoncé cette semaine un épisode spécial anniversaire sur le thème du 11 septembre, suscitant des réactions de la part de ceux qui pensent que l’épisode exploite les familles des victimes. Dans l’émission spéciale, diffusée le jeudi 9 septembre à 22 h HE, Caputo, 54 ans, visite les sites des attentats terroristes pour “utiliser son don pour apporter la paix” à ceux qui ont été personnellement touchés le 11 septembre 2001. Le testament spécial jours aériens avant le 20e anniversaire des attentats.

Caputo rencontrera les familles des victimes pour « transmettre des messages de guérison et d’héroïsme de la part des esprits de leurs proches », selon le communiqué de presse de TLC. Elle “utilisera son don pour apporter la paix aux personnes les plus touchées par les attaques en les rencontrant à l’ombre du World Trade Center, à quelques pas du Pentagone et au mémorial du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie”, selon le réseau. L’épisode mettra en vedette Caputo effectuant des lectures pour la fille d’un agent de bord, la sœur du capitaine de l’échelle 3 de New York et la fille de la “Dust Lady” vue sur l’une des photos largement diffusées de ce jour-là.

Dans une scène partagée avec PEOPLE, Caputo parle avec la fille de Marcy Borders, connue sous le nom de “Dust Lady”. Bien que Borders ait survécu aux attaques, elle a par la suite reçu un diagnostic de cancer de l’estomac en 2014. Elle croyait que la poussière toxique à laquelle elle avait été exposée pendant les attaques était responsable de son cancer. Elle est décédée le 24 août 2015.

Caputo a demandé à la fille de Borders si elle avait une peinture ou une photo de sa mère. « Y avait-il comme un défaut ou quelque chose du genre ? Caputo a demandé “Parce qu’elle n’arrêtait pas de me dire: ‘Enlève juste cette poussière.’ Elle n’arrêtait pas de me dire : « Dépoussiérez-moi. » » La fille de Borders a pleuré, ajoutant : « Oh, mon Dieu ! Elle a une photo, c’était partout dans le journal, et elle s’essuie le visage comme ça. Dans une autre scène, Caputo a parlé avec deux filles d’une victime du 11 septembre, leur disant que leur mère « veille sur vous ».

Après l’annonce de la spéciale, les utilisateurs de Twitter ont été choqués. “C’est répugnant”, a écrit une personne. “C’est faible même pour TLC”, a commenté un autre. “Une fois de plus, exploiter ces pauvres membres de la famille désespérés qui leur mentent pour leur faire croire qu’elle peut parler aux morts comme COME ON PEOPLE”, a écrit un critique sur Instagram. “Tout le monde sait qu’il a passé un appel depuis l’avion, c’est sur YouTube et tout le monde sait qu’il y a une photo de cette maman avec des débris sur le visage et le corps omgggg, ça me fait mal au ventre.”

D’autres téléspectateurs de Long Island Medium ont eu la réaction inverse. “Si cela leur apporte du réconfort, ce n’est pas de l’exploitation. Ces gens ont demandé son aide. Que Dieu les bénisse. J’espère qu’ils trouveront ce qu’ils cherchent”, a écrit une personne. “Des frissons dans tout le corps… durs pour moi, je ne peux pas imaginer leur combat quotidien en y repensant”, a écrit un autre fan.