Theresa May dirige une nouvelle armée de gros bonnets conservateurs pour écraser le rêve d’indépendance de Sturgeon | Politique | Nouvelles

L’ancienne Première ministre Theresa May, aux côtés de Lord Hague et Michael Gove, a souligné à quel point le Royaume-Uni est mieux ensemble avant la conférence du parti conservateur. Dans une collection historique d’essais, intitulée “La force de l’Union”, les politiciens expliquent pourquoi le gouvernement a raison de se battre pour garder le Royaume-Uni uni.

Mme May a affirmé que le SNP était « singulièrement concentré » sur « la séparation de l’Écosse de son arrière-pays historique et social ».

Dans son essai, l’ancienne Premier ministre britannique a averti que l’indépendance de l’Écosse serait un « changement irrévocable » et une étape vers un « avenir incertain ».

Elle a affirmé qu’une récente vague de soutien à l’indépendance de l’Écosse était basée sur l’identité et le désir de « plus de respect et de reconnaissance ».

Mme May a également déclaré que les syndicalistes devraient montrer aux partisans nationalistes écossais les avantages de faire partie de l’Union.

Elle a ajouté : « Nous devrions leur montrer les avantages de faire partie de l’Union.

“Nous, en Angleterre, ne devrions certainement pas remuer les doigts contre l’Écosse et dire aux gens là-bas qu’ils ne pourraient pas exister sans nous.

“Nous devons reconnaître que si l’économie de l’Écosse est plus forte pour faire partie du Royaume-Uni, l’Angleterre a donc besoin des autres parties du Royaume-Uni.

« Nous pouvons parler de la Grande-Bretagne mondiale, mais où serait l’Angleterre sur la scène mondiale sans le reste du Royaume-Uni ? »

Lord Hague, quant à lui, a affirmé qu’un éclatement du Royaume-Uni en raison de l’indépendance de l’Écosse “sera une aubaine pour nos ennemis”.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré que la position du Royaume-Uni sur la scène mondiale changerait radicalement si l’Écosse devait quitter l’Union.

Il a ajouté : « La perte de territoire et de population, et l’impact sur notre économie, seraient accueillis avec plaisir par des régimes autocratiques qui apprécieraient le pouvoir diminué de notre pays pour faire le bien à l’échelle mondiale. »

Enfin, dans un avant-propos de la collection, le ministre de Leveling Up, Michael Gove, a clairement indiqué que le Royaume-Uni était « une famille de nations et une nation de familles ».

M. Gove a ajouté : « Les relations qui nous ont été très utiles pendant des générations nous ont également très bien équipés pour l’avenir.

“Nous devons célébrer notre vision d’un pays prospère, progressiste et dynamique qui s’est adapté au fil du temps et continuera de le faire.

“Un pays qui défend les institutions solides comme nos grandes universités dont nous sommes si fiers, et qui reflètent les traditions distinctives de tout le Royaume-Uni, mais qui embrasse également la diversité et le changement.”

Pour l’avenir, M. Gove a déclaré qu’il pensait que le cas du Royaume-Uni “se renforce chaque jour qui passe”.

Il a ajouté: «Et tout comme nous avons abordé COVID-19 avec une approche à l’échelle du Royaume-Uni, nous devons donc travailler ensemble pour reconstruire une meilleure banque les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent et construire une reprise économique durable et à long terme pour l’ensemble du pays. au cours des cinq prochaines années et au-delà.”

Strength in Union a été compilé par le député de West Aberdeenshire Andrew Bowie et le groupe de réflexion Center for Policy.

M. Bowie, également vice-président des conservateurs écossais, a déclaré: “Il existe de nombreux points de vue différents, mais je pense qu’il y a un fil conducteur tout au long – que le Parti conservateur doit rester concentré sur les nombreuses choses que l’Écosse, l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont en commun, contre ceux qui voudraient nous diviser.

«Ces essais se sont réunis au cours d’une pandémie qui a façonné une grande partie de notre discours politique, et cela a également montré beaucoup plus nous unit que nous divise, renforçant le besoin d’un Royaume-Uni qui améliore la vie des gens ordinaires.»

En réponse, le MSP du SNP Kenneth Gibson a déclaré: “Comme l’éminent historien écossais Sir Tom Devine l’a récemment déclaré, ceux qui pensent que la menace de l’indépendance s’éloigne vivent dans un paradis pour les imbéciles.

“Michael Gove connaît peut-être les dancefloors écossais, mais il est complètement déconnecté de l’opinion publique.”

Plus tôt cette semaine, le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a exhorté ses collègues à se préparer à une “nouvelle phase” de campagne alors qu’il annonçait des changements à son premier banc dans un e-mail divulgué aux membres du personnel et aux députés.

La première ministre Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle souhaitait qu’un deuxième vote ait lieu avant la fin de 2023, sous réserve de la pandémie de COVID-19.

Mais Boris Johnson devrait toujours accorder l’autorisation d’un vote légal et a jusqu’à présent signalé son non à l’octroi d’une ordonnance en vertu de l’article 30 requise pour un référendum.