Theresa May exige la fin des blocages malgré la menace Omicron | Politique | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre a félicité Boris Johnson pour avoir « résisté » aux pressions visant à imposer des règles plus strictes sur les coronavirus pendant la période des vacances. Theresa May a également exigé de son successeur des assurances pour les entreprises qu’un nouveau verrouillage ne serait pas envisagé si de nouvelles mutations du coronavirus devaient se développer. S’adressant au Premier ministre à la Chambre des communes, Mme May a déclaré : « Puis-je féliciter mon très honorable ami d’avoir résisté aux appels du Parti travailliste et d’autres pour davantage de restrictions avant Noël ?

« Et aussi pour les changements qu’il a annoncés aujourd’hui. Omicron est moins sérieux que les variantes précédentes.

« Nous verrons de nouvelles variantes apparaître à l’avenir et il est probable qu’elles continueront à être moins graves.

« Il n’est pas dans l’intérêt national de fermer partiellement ou totalement des pans de notre économie chaque fois que nous voyons une nouvelle variante. »

Elle a ajouté: « Alors, mon très honorable ami saisira-t-il cette occasion pour informer la Chambre si et comment il modifiera son approche lorsque de nouvelles variantes apparaîtront? »

M. Johnson s’est félicité du soutien de Mme May et a déclaré qu’il était d’accord que la fermeture complète de l’économie britannique, soutenue par le parti travailliste, ne serait pas la solution.

Il a déclaré: « Elle a totalement raison dans ce qu’elle dit. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer en tant que pays et en tant que société en recherchant sans cesse le verrouillage, ce qui est leur instinct.

« Peu importe le coût, peu importe les dégâts que cela cause. Nous devons rester prudents et j’ai peur de ne pas pouvoir dire à la Chambre que nous allons écarter absolument tout pour protéger le public.

« Mais je suis convaincu, comme je l’ai dit au pays hier soir, que nous pouvons traverser cette vague d’Omicron avec l’approche équilibrée et proportionnée que nous avons.

« Pour l’avenir, ce dont nous avons besoin, ce sont des vaccins multivariants capables de traiter tout type de mutation de Covid, tout type de variante. »

