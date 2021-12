Theresa May a insisté sur le fait que le gouvernement doit désormais reconnaître que le Royaume-Uni devra apprendre à vivre avec des vagues récurrentes de coronavirus plutôt que de « démarrer et s’arrêter » chaque fois qu’une nouvelle variante apparaît. L’ancien Premier ministre a dénoncé le secrétaire à la Santé Sajid Javid pour les dernières restrictions de voyage annoncées, qui obligeront tous les arrivants dans le pays à passer un test avant leur entrée et à nouveau le jour 2. Mme May a déclaré: « Les premières indications d’Omicron sont qu’il est plus transmissible mais conduit potentiellement à une maladie moins grave que d’autres variantes.

« Je comprends que ce sera la progression normale d’un virus. Des variantes continueront d’apparaître, année après année.

« Quand le gouvernement va-t-il accepter qu’apprendre à vivre avec Covid, ce que nous devons tous faire, signifie que nous avons très certainement un vaccin annuel ?

« Et que nous ne pouvons pas répondre à de nouvelles variantes en arrêtant et en démarrant des secteurs de notre économie qui entraînent des faillites d’entreprises et des pertes d’emplois ? »

M. Sajid a convenu que Mme May avait fait un « ensemble important de points », mais il a défendu sa décision de réintroduire des mesures plus strictes comme le meilleur moyen de protéger le Royaume-Uni pendant que de nouvelles données sur Omicron sont en cours d’examen.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « Et elle a raison sur les premières données sur la transmissibilité – nous le voyons certainement au Royaume-Uni et dans les rapports de nos amis à travers le monde.

« En termes de gravité de cela, nous ne devrions pas sauter à aucune conclusion, nous n’avons tout simplement pas assez de données.

« La plupart des données disponibles à ce stade proviennent d’Afrique du Sud, c’est là que se trouvent la plupart des cas.

« Il est important de se rappeler que c’est une population plus jeune et qu’ils ont également eu la vague Beta, et Beta est beaucoup plus proche de cette variante.

« Bien qu’il soit tout à fait possible qu’il y ait une différence en termes de résultat clinique, il est trop tôt pour tirer des conclusions. »

