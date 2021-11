Thermax PAT en hausse de 183% – L’Express Financier

Thermax a affiché une augmentation de 29% en glissement annuel des revenus d’exploitation consolidés à Rs 1 469 crore au cours du trimestre de septembre.

La société de solutions énergétiques et environnementales Thermax a annoncé mercredi une augmentation de 183% en glissement annuel de son bénéfice après impôts (PAT) à Rs 88 crore pour le trimestre clos le 30 septembre. régime de retraite, la dépréciation de certains actifs de Boilerworks A/S et la provision pour clôture des réclamations des filiales allemandes ont eu un impact sur les résultats au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21. Il avait rapporté un bénéfice de Rs 31 crore au cours du trimestre correspondant de FY21. Thermax a affiché une augmentation de 29% en glissement annuel des revenus d’exploitation consolidés à Rs 1 469 crore au cours du trimestre de septembre.

Au 30 septembre 2021, il avait enregistré des commandes d’une valeur de 1 856 crores de roupies, soit une croissance de 67% en glissement annuel par rapport aux commandes enregistrées au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21, touché par Covid.

