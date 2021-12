Thermomix se met à jour avec un nouveau mode et lance un accessoire pour éplucher pommes de terre et légumes en quelques secondes | Vie

Le robot de cuisine le plus célèbre au monde a reçu par surprise une mise à jour qui ajoute un nouveau mode de cuisson et un accessoire qui nous permettra d’éplucher pommes de terre et légumes presque instantanément.

Thermomix, qui comme vous le savez est une société appartenant au groupe allemand Vorwerk, a décidé de clôturer l’année en annonçant un nouveau mode de cuisson. C’est le mode Peel et son nom ne fait aucun doute.

Ce nouveau mode est désormais disponible, annoncent-ils depuis Thermomix, grâce à une mise à jour gratuite du logiciel du Thermomix TM6, qui est le nouveau modèle de l’entreprise sorti en 2019.

Le nouveau mode Peel s’ajoute aux 15 existants : Pétrir, Turbo, Fermenter, Cuisson du riz, Vide, Balance, Épaississement, Haute température, Points de sucre, Prélavage, Chauffage, Cuisson des œufs, Bouilloire et Râper.

L’objectif du mode Pelage est de permettre d’éplucher facilement les pommes de terre et autres légumes, expliquent-ils dans l’entreprise. L’opération est très simple : Tout ce que vous avez à faire est de placer le nouveau couvre-lame d’éplucheur au fond du verre, de placer nos pommes de terre ou nos légumes et d’ajouter une carafe d’eau.

Enfin, sélectionnez le mode Peel, avec le temps approprié et le tour est joué, avec le frottement entre le verre et les aliments, l’éplucheur les épluche petit à petit.

Parmi les principaux avantages de ce nouveau mode, se distingue la possibilité de gagner du temps en cuisine, puisque permet d’éplucher en seulement 4 minutes de 200 à 800 grammes de pommes de terre et réduit le gaspillage alimentaire par rapport à un éplucheur manuel.

Avez-vous un Thermomix ? Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre robot culinaire, notez ces astuces rapides que vous devez absolument connaître.

De plus, Thermomix a confirmé que Ce nouvel accessoire sera compatible à la fois avec le Thermomix TM6 et le précédent Thermomix TM5.

En cette période de Noël, les robots de cuisine sont un allié de taille, et si vous ne trouvez pas de recettes à réaliser avec votre Thermomix ou Monsieur Cuisine, en voici quelques-unes simples et rapides.