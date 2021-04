Thèse de crypto-monnaie: Bitcoin long, Dogecoin court

Dans le passé, j’ai été très critique Bitcoin (CCC:BTC-USD) comme investissement à long terme. Il n’y a pas de véritable moyen d’évaluer une crypto-monnaie. Ce n’est que l’une des rares raisons pour lesquelles je considère Bitcoin comme un pari pur plutôt qu’un investissement judicieux.

Je ne suis ni optimiste ni baissier sur Bitcoin à long terme. En général, les devises sont généralement de mauvais investissements. Les devises ne génèrent pas de flux de trésorerie et ne paient pas d’intérêts ou de dividendes. Les crypto-monnaies ne sont pas différentes. Ils ne sont pas dynamiques comme une entreprise technologique innovante. Ils ne génèrent pas de rendements composés comme une action à dividende ou un bon du Trésor.

Mais aujourd’hui, je recommande pour la première fois une façon dont les investisseurs en crypto-monnaie peuvent acheter Bitcoin et bien dormir la nuit. Je recommande une idée d’aller long Bitcoin et court Dogecoin (CCC:DOGE-USD).

Bitcoin est la marque de crypto-monnaie gagnante

Cela n’a aucun sens pour moi que le monde ait besoin de dizaines de monnaies numériques décentralisées. La crypto-monnaie est l’alternative à la monnaie fiduciaire. Je comprends ça. Mais pourquoi des alternatives alternatives sont-elles nécessaires?

Bitcoin est le leader inégalé parmi les cryptos par pratiquement toutes les métriques que vous utilisez. Il a de loin la plus grande capitalisation boursière. Il a de loin le plus grand volume quotidien (en valeur). Le Bitcoin est de loin le plus largement accepté comme moyen de paiement réel plutôt que comme moyen de trading spéculatif.

Mais surtout, Bitcoin a de loin la marque de crypto-monnaie la plus précieuse. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la seule source de valeur de Bitcoin est la croyance de ses investisseurs. Le prix du Bitcoin augmente uniquement sur la base de la plus grande théorie de la folie. La composition d’un Bitcoin ne change jamais, donc sa valeur ne changera jamais.

Cependant, la valeur de la marque Bitcoin a explosé au cours des cinq dernières années. La confiance est un facteur majeur pour déterminer quelle devise établira la norme. Bitcoin était l’original. C’est le plus grand. C’est le plus fiable.

«Même les experts de la Silicon Valley comme Chamath Palihapitiya ou Jack Dorsey sont essentiellement des maximalistes Bitcoin – ils ne peuvent pas penser au-delà du Bitcoin et ne reconnaissent pas les autres innovations en matière de crypto-monnaie», déclare Ajit Tripathi, responsable des activités institutionnelles de la plate-forme de financement décentralisé Aave.

«En ce sens, Bitcoin possède certaines de ces propriétés religieuses; et ces sentiments forts sont très précieux.

Dogecoin est (littéralement) une crypto-monnaie blague

Je reçois l’appel de Dogecoin. C’est marrant. C’est extrêmement exaspérant pour toutes les bonnes personnes. Dogecoin est un mouvement social populiste. Les jeunes investisseurs de détail privés de leurs droits donnent le majeur à Wall Street, à la Réserve fédérale et à quiconque leur a déjà dit de se tenir droit et de se faire couper les cheveux.

Il existe un argument convaincant pour les mérites du Bitcoin par rapport au dollar américain sur le long terme. Je vais laisser ce débat pour un autre jour. Aujourd’hui, je m’adresse simplement au Bitcoin contre Dogecoin.

Je ne sais pas si les crypto-monnaies remplaceront les monnaies fiduciaires ou l’or à long terme. Mais s’ils le font, je pense que Bitcoin étendra finalement son avance en tant que crypto la meilleure de sa catégorie. Il a tout simplement trop d’élan, trop de valeur de marque et trop de gros frappeurs qui le soutiennent.

Si la bulle de crypto-monnaie éclate comme elle l’a fait en 2018 et que les prix du Bitcoin ne reviennent jamais à leurs sommets de 2021, je ne serais pas surpris. Mais si Bitcoin baisse de 80%, je serais prêt à parier que Dogecoin sera encore plus touché.

Le co-fondateur de Dogecoin, Billy Markus, est très ouvert sur le fait qu’il l’a créé comme une blague.

«Je suis à moitié détaché, mais c’est bizarre que quelque chose que j’ai réalisé en quelques heures fasse désormais partie de la culture Internet», dit-il.

Quand il y a de l’argent de relance gratuit qui circule partout et qu’il n’y a pas de concerts, d’événements sportifs ou de boîtes de nuit pour dépenser de l’argent, je comprends pourquoi les gens jettent leur argent dans une blague. C’est surtout le jeu, en partie l’ennui, en partie la pêche à la traîne et en partie une déclaration à l’establishment. Mais aucune de ces raisons n’est convaincante de thèses d’investissement à long terme.

Bitcoin contre. Dogecoin

Lorsque l’idée de faire du Bitcoin long / Dogecoin court m’est venue, je savais que je n’étais pas le seul à y penser. Dogecoin devrait subir un recul massif à court terme uniquement sur la prise de bénéfices. Doge est en hausse de 302% le mois dernier par rapport à une baisse de 5,4% par Bitcoin et seulement un gain de 33% par Ethereum (CCC:ETC-USD) à l’époque.

«Je considère Dogecoin comme un jeu plus spéculatif que lorsque cette bulle éclatera, elle cessera probablement d’exister», déclare Eddie Ghabour de KeyAdvisors Group.

“En ce qui concerne la cryptographie, Ethereum et Bitcoin sont les deux qui, je pense, dureront.”

Comment y jouer

Les investisseurs peuvent aller long Bitcoin en l’achetant directement ou en investissant dans le Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC). Shorting Dogecoin est un peu plus un défi. Il existe une pièce courte à effet de levier 3x appelée Dogebear qui se négocie sur l’échange de crypto-monnaie FTX.

Cependant, les investisseurs Dogecoin peuvent essentiellement mettre en œuvre cela en vendant simplement une partie de leur DOGE et en achetant du Bitcoin avec. Vous maintiendriez essentiellement votre exposition longue nette à la crypto-monnaie, mais vous parieriez que Bitcoin surpassera Dogecoin à l’avenir.

Comme je l’ai dit, je comprends. Voir les baby-boomers et même les Bitcoiners en colère contre Dogecoin sur les réseaux sociaux est hilarant. Mais combien de temps la même blague sera-t-elle drôle avant qu’elle ne devienne périmée?

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Wayne Duggan est un contributeur aux US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre «Beating Wall Street With Common Sense», qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surpasser le marché boursier.