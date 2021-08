THETA est-il un bon achat en septembre 2021 ?

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce jeudi, le prix du Bitcoin est tombé sous les 47 000 dollars et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. Theta THETA/USD reste également sous pression, et en moins de trois jours, le prix de cette crypto-monnaie s’est affaibli de 8,27 $ à 6,55 $, alors que le prix actuel oscille autour de 6,7 $.

Analyse fondamentale : Theta a annoncé un partenariat avec ONE Championship

Theta est un réseau peer-to-peer décentralisé qui a été lancé en 2019 et selon Steve Chen, co-fondateur de YouTube, ce réseau pourrait améliorer l’industrie du streaming vidéo. Theta offre une meilleure diffusion vidéo des sports électroniques, de la musique, des films à l’enseignement à distance à moindre coût.

Les réseaux de diffusion de contenu d’aujourd’hui sont de mauvaise qualité avec des temps de chargement élevés, tandis que Theta offre une qualité supérieure, des temps de chargement beaucoup plus rapides et un streaming vidéo plus fluide. Theta a réduit le coût de diffusion des flux vidéo et propose à tous les développeurs de s’appuyer sur leur réseau.

Les développeurs peuvent créer des Dapps spécialisées pour leur public, et il est important de mentionner que les téléspectateurs peuvent être récompensés pour le partage de ressources.

Le prix du Theta (THETA) est monté en flèche depuis début août 2021 et a atteint un niveau de prix supérieur à 8 $ le 16 août. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des échanges quotidiens s’est affaibli, mais la bonne nouvelle est que Theta a récemment annoncé un partenariat avec ONE Championship.

Dans le cadre de cet accord, ONE Championship lancera le premier token non fongible (NFT) célébrant les athlètes superstars de ONE et leurs moments les plus mémorables sur la plateforme blockchain Theta.

«Ce partenariat ouvre la voie à l’établissement de Theta comme norme de facto pour la vidéo et les médias NFT, en tant que blockchain la plus rapide et la plus verte conçue pour les médias et le divertissement. Nous sommes au début de l’hyper-croissance et de l’adoption mondiale de Theta vers 2022. et notre partenariat avec ONE et d’autres futures marques accélérera cela », a déclaré Mitch Liu, cofondateur et PDG de Theta Labs.

Il existe déjà de nombreux projets sur la plateforme Theta, mais la principale question des investisseurs est de savoir si le THETA est sous-évalué au prix actuel et va-t-il augmenter en septembre 2021 ? Theta pourrait à nouveau progresser à des niveaux supérieurs à 8 $ ou même 10 $; Pourtant, si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 45 000 $, cela influencera négativement le prix de cette crypto-monnaie.

Analyse technique : 6 $ représentent un niveau de support élevé

Source des données : tradingview.com

Theta (THETA) se négocie actuellement autour du niveau de 6,7 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 6 $. Le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 5 $ ou même moins ; encore, si le prix monte au-dessus de 9 $, nous avons la route ouverte à 10 $.

résumé

Theta a annoncé ce mois-ci un partenariat avec ONE Championship et, dans le cadre de cet accord, ONE Championship lancera le premier token non fongible (NFT) sur la plateforme blockchain Theta. Theta s’est affaibli par rapport aux récents sommets enregistrés au cours de la troisième semaine de bourse d’août, et si le prix tombe en dessous du support de 6 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 5 $.

Le post THETA est-il un bon achat en septembre 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.