Theta Network et ONE Championship lancent le marché NFT

Theta Network (THETA / USD) a signé un partenariat mondial exclusif avec ONE Championship, le leader asiatique des médias sportifs. One Championship a publié cette nouvelle via un communiqué de presse le 13 août, notant que cet accord implique le déploiement d’un marché de jetons non fongibles (NFT). La plate-forme comprendrait des objets de collection célébrant les athlètes superstars de ONE et leurs moments les plus marquants.

Selon le communiqué de presse, les sociétés annonceront ultérieurement le lancement du marché NFT. Cependant, les fans intéressés par la première version des packs NFT en édition limitée peuvent se préinscrire sur ONE.ThetaDrop.com. Les fans qui gagnent le plus de NFT auront une chance de posséder un morceau de l’histoire de ONE. De plus, ils auront accès à des avantages réels, notamment des laissez-passer dans les coulisses, des sièges dans le ring et d’autres expériences personnalisées pour les fans.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Commentant ce partenariat, Chatri Sityodtong, fondateur et PDG de Group ONE, a déclaré que cette collaboration fait partie de la vision à long terme de l’organisation d’améliorer l’engagement des fans. Il a ajouté que la participation des fans et le commerce autour de ONE World Champions, ainsi que le dévouement de ONE envers les héros, les valeurs et les histoires, transformeront le divertissement sportif en direct.

Faisant la promotion de Theta, Sityodtong a déclaré :

Theta était la meilleure option de plate-forme blockchain pour construire cette vision. Nous sommes impatients de lancer ONE NFT sur la plateforme blockchain Theta, en commençant par notre processus de pré-inscription.

Theta Labs continue de débloquer de nouveaux jalons

Mitch Liu, co-fondateur et PDG de Theta Labs, pense que ce partenariat ouvrira la voie à l’adoption massive du NFTS conventionnel alimenté par Theta. Liu a ajouté que rejoindre le championnat ONE a aidé Theta à se positionner comme le réseau de facto pour la vidéo et les médias NFT. En plus de cela, le réseau a réussi à prouver qu’il s’agit de la blockchain la plus rapide et la plus verte pour les médias et le divertissement.

De plus, il a noté que ce n’est que le début d’une croissance massive et d’une adoption mondiale de Theta, ajoutant en cours de route des partenariats plus stratégiques avec des marques à venir. La coentreprise avec ONE Championship renforcerait la stratégie de Theta Network consistant à fusionner le divertissement en direct avec les objets de collection numériques NFT.

Cette nouvelle intervient après que la pop star et chanteuse de renom Katy Perry a rejoint Theta Network pour lancer une série NFT. À travers cette sortie, Perry a cherché à créer un moyen nouveau et unique de se connecter avec ses fans du monde entier. Cet accord a également permis à la chanteuse d’acquérir une participation minoritaire dans Theta Labs via son agence artistique appelée Creative Artists Agency (CAA).

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent