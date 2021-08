Theta Network (THETA) s’associe à ONE Championship pour lancer NFT Marketplace ⋆ Crypto new media

ONE Championship (ONE) a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial exclusif avec Theta Network (THETA), une plate-forme de blockchain leader du secteur, pour lancer le tout premier marché de jetons non fongibles (NFT) de ONE proposant des objets de collection qui célèbrent les athlètes superstars de ONE et leurs plus mémorables. des moments.

ONE Championship se classe parmi les 10 meilleures propriétés de médias sportifs au monde pour l’audience et l’engagement et a une portée cumulée de plus de 400 millions de fans, selon Nielsen.

ONE produit et distribue des événements de classe mondiale dans plus de 150 pays, mettant en vedette des artistes martiaux et des champions du monde de plus de 80 nations et tous les styles d’arts martiaux, y compris le MMA, le Muay Thai et le kickboxing.

Les fans intéressés à participer au tout premier « Drop » des packs ONE NFT en édition limitée peuvent se préinscrire sur ONE.ThetaDrop.com. Le lancement officiel de la place de marché sera annoncé à une date ultérieure.

Propulsé par Thêta

Les propriétaires NFT les mieux classés posséderont un morceau de l’histoire de ONE et bénéficieront d’un accès exclusif à des avantages réels tels que des laissez-passer dans les coulisses, des sièges aux premières loges et d’autres expériences personnalisées pour les fans.

Chatri Sityodtong, fondateur et PDG de Group ONE, a déclaré : « Notre partenariat exclusif NFT avec Theta Network fait partie de notre vision à long terme selon laquelle l’engagement des fans et le commerce autour de nos champions du monde – et l’engagement de ONE envers les héros, les valeurs et les histoires – seront transformer le divertissement sportif en direct.

« Theta était le meilleur choix de plateformes blockchain pour construire cette vision. Nous sommes impatients de lancer ONE NFT sur la plate-forme Theta blockchain, en commençant par notre processus de pré-inscription », a-t-il ajouté.

Mitch Liu, cofondateur et PDG de Theta Labs, a déclaré à cet égard : « Nous sommes ravis d’accueillir ONE Championship sur le réseau Theta et de voir une grande opportunité d’intégrer les NFT alimentés par Theta à des millions d’utilisateurs mondiaux de ONE. »

Le partenariat NFT de ONE Championship étend la stratégie de Theta Network consistant à combiner le divertissement en direct avec les NFT d’objets de collection numériques. Theta a été lancé avec le World Poker Tour (WPT) en avril et a récemment annoncé un partenariat exclusif avec Katy Perry dans le cadre de sa nouvelle résidence 2022 à Las Vegas.

Le partenariat est une autre étape importante pour Theta Labs, l’équipe derrière Theta Network, le principal réseau de diffusion vidéo alimenté par la technologie blockchain, et THETA.tv, la plate-forme de diffusion en direct décentralisée de nouvelle génération.

