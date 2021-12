THETA tente une course haussière après une tendance haussière | Invezz

Les graphiques cryptographiques ont été dans la zone verte pendant la majeure partie de cette semaine. Par conséquent, certains altcoins ont profité du rallye pour créer des sommets et pousser plus haut. Theta (THETA / USD) est l’une de ces devises et figure parmi les plus performantes du marché au cours des dernières 24 heures.

Malgré ces gains, THETA est environ 70 % en dessous de ses sommets historiques. Au cours des huit derniers mois, ce jeton n’a enregistré aucun gain notable, faisant partie des rares pièces populaires qui n’ont pas réussi à retrouver leurs sommets historiques de plus de 15 $ après le krach de mai.

THETA rebondit avec le marché

Le prix du THETA a chuté après le krach boursier de la mi-novembre. La pièce avait tenté de faire un rallye haussier mais n’a pas été en mesure de maintenir ces gains car les acheteurs ont quitté le marché et une forte pression de vente.

Il est possible que ces gains se maintiennent si le marché dans son ensemble continue de se redresser. Actuellement, la forte résistance de ce jeton est à 4,75 $. Malgré les acheteurs à la recherche de jetons d’action sur les prix, il n’a pas dépassé ce niveau.

Une nouvelle tendance haussière pourrait permettre à THETA de franchir ce niveau de résistance et de fixer la prochaine cible à 5 $. La devise s’est négociée pour la dernière fois à ces niveaux plus tôt ce mois-ci, mais une récession sur le marché l’a empêchée de tenir.

Les plongées THETA pourraient être en route

THETA a réalisé des bénéfices importants en réponse au reste du marché. Au cours du mois dernier, le jeton a chuté d’environ 30%, mais cela ne pouvait pas encore se terminer. Le marché n’a pas encore formé un drapeau haussier fort, ce qui signifie que THETA est toujours ouvert à beaucoup de volatilité causée par les traders à court terme.

Actuellement, le fonds principal de THETA est à 3,80 $. Ces baisses pourraient être déclenchées par une pression de vente si le jeton tombe en dessous de 4 $. Cependant, une tendance à la baisse vers 3,50 $ pourrait être un signe haussier car elle pourrait montrer que la tendance à la baisse du jeton a atteint l’épuisement, après quoi THETA pourrait passer à des niveaux plus élevés.

