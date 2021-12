Theta Token est en très forte hausse, où va-t-il ?

Theta, le jeton de la plate-forme qui vise à détrôner Twitch, saute fortement à la hausse, alors que le marché de la cryptographie se redresse et que les lancements de NFT parrainent spécifiquement son ascension.

Au moment d’écrire ces lignes, THETA se négocie à 5,67 $, accumulant un gain de 7,63 % au cours des dernières 24 heures et de 45,88 % au cours des 7 derniers jours. Sa capitalisation boursière est de 5,687 millions de dollars, ce qui la place au 36e rang du classement Crypto Online.

Pour nous mettre en contexte, Theta Network est une blockchain conçue pour le streaming de contenu audiovisuel piloté par l’utilisateur, ainsi que pour l’accueil de diverses collections NFT.

Récemment, le lancement d’une collection de célébrités Katy Perry NFT semble avoir déclenché le début d’une nouvelle hausse des prix. Avec une base de 146 millions d’abonnés sur Instagram et 108 millions sur Twitter, les comptes de Katy sont certainement une excellente source d’exposition.

Analyse technique du jeton thêta

Sur le graphique journalier, nous voyons comment le prix a fortement augmenté depuis la semaine dernière, créant clairement une tendance haussière à court terme.

Cette nouvelle tendance commence après une forte baisse du jeton Theta, qui a trouvé un support à 3,85 $, où il a commencé à atteindre des plus bas plus élevés, annonçant une faiblesse des vendeurs.

Aujourd’hui, le prix est entravé par la résistance à 5,90 $. Nous sommes susceptibles de voir une correction à partir du point actuel. Cependant, comme la force dominante est haussière, nous devrions rapidement voir les ventes ralentir, inaugurant un nouvel élan.

Graphique journalier du prix du jeton Theta. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons que les gains récents ne sont pas encore très pertinents. Une succession de plus bas de plus en plus bas est toujours intacte.

Cependant, nous pouvons également remarquer que la force haussière précédente est dominante. Pour cette raison, la baisse des derniers mois est encore une simple correction/rupture avant de continuer à la hausse.

Au cours du processus baissier que nous avons observé, le prix du jeton Theta a été verrouillé dans un triangle descendant. Ce graphique, lorsqu’il se forme au-dessus de la résistance, indique un renversement de tendance. Mais ce n’est pas le cas.

Sur le graphique de ce jeton, ce triangle signifie une simple rupture. Pour le moment, il est plus probable qu’il soit franchi par la partie supérieure, indiquant une reprise de la tendance, et la recherche possible d’un nouveau plus haut historique. Pour confirmer cela, la résistance à 8,18 $ doit être cassée.

Pour penser à vendre, le support doit être perdu à 3,85$, et pour l’instant c’est un scénario peu probable.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

