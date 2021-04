Theta vaut-il le battage médiatique? Le prix du thêta est volatil avant le lancement du réseau principal

Il est indéniable que Theta est l’un des projets de crypto-monnaie les plus discutés sur le marché en 2021, à tel point que le jeton Theta a déjà fait son chemin dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière globale, dans ce qui semble presque pas de temps du tout.

Dans son sens le plus élémentaire, Theta peut être considérée comme une plate-forme de streaming vidéo décentralisée qui a été construite à l’aide d’un cadre de blockchain. La plate-forme cherche à atténuer bon nombre des problèmes rencontrés par le secteur du streaming vidéo traditionnel, permettant le relais de contenu vidéo de haute qualité à des coûts relativement bas.

Sur un plan plus technique, il convient de mentionner que le mécanisme de streaming vidéo de Theta repose en grande partie sur un réseau distribué d’utilisateurs qui fournissent volontairement leurs ressources informatiques de rechange pour s’assurer que la plate-forme fonctionne correctement. Pour leurs efforts, ils sont récompensés sous la forme de jetons Theta Fuel (TFuel).

Les utilisateurs du réseau peuvent également gagner des jetons Theta en récompense du partage de leur contenu en ligne via l’application décentralisée de transcription et de distribution de contenu native de la plate-forme appelée EdgeCast. En conséquence, Theta a présenté la proposition technologique d’un écosystème médiatique holistique axé sur l’utilisateur qui se concentre sur la fourniture à chacun de services de divertissement ininterrompus, tout en éliminant le besoin d’une autorité centralisée.

Mais cette proposition suscite-t-elle vraiment suffisamment d’intérêt pour mériter une place dans le top 10 par capitalisation boursière?

Un regard plus attentif sur les performances de Theta

La hausse de Theta depuis le début de l’année a été tout simplement spectaculaire, comme le souligne le mieux le fait que la valeur de la devise est passée de 1,82 $ à un peu plus de 14 $ au cours de cette période.

Il convient également de souligner que l’industrie mondiale du streaming vidéo devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 20,4% au cours des six prochaines années. L’équipe Theta semble parier exactement sur cela et a imaginé de multiples voies par lesquelles offrir une valeur tangible à l’utilisateur final dans cet espace naissant.

Faisant part de ses réflexions sur les raisons pour lesquelles Theta était en larmes récemment, Kadan Stadelmann, directeur technique de Komodo – une solution d’infrastructure blockchain de bout en bout – a estimé que le modèle de jeton de Theta utilise la technologie blockchain pour récompenser les créateurs de contenu tout en supprimant les intermédiaires de l’équation. Il ajouta:

«Le potentiel de marché pour Theta ainsi que pour des projets similaires est énorme. Les plates-formes vidéo les plus populaires d’aujourd’hui sont centralisées et peuvent décider arbitrairement de retirer votre vidéo ou d’interdire aux créateurs de monétiser leur contenu. «

De plus, tout bien considéré, Stadelmann pense que ce n’était qu’une question de temps avant qu’une plate-forme de contenu décentralisée comme Theta émerge de l’écosystème cryptographique. Selon lui, la montée en flèche à laquelle nous assistons actuellement est largement due au fait que le jeton natif du projet commence à être adopté par un nombre croissant d’utilisateurs à travers le monde.

Exposant son point de vue sur la question, Marie Tatibouet, directrice du marketing de l’échange de crypto-monnaie Gate.io, a déclaré à Cointelegraph que l’idée d’une plate-forme de streaming vidéo décentralisée l’intriguait, d’autant plus que l’équipe Theta a été en mesure de faire de la corde dans le co -fondateurs de deux principales plates-formes de streaming vidéo – à la YouTube et Twitch – à son comité consultatif.

De même, en ce qui concerne la façon dont Theta a pu pénétrer dans le top 10 de la crypto, Tatibouet estime qu’une grande partie de ce qui alimente la croissance de la monnaie est sa popularité croissante en Corée du Sud, Bithumb enregistrant un volume de près de 10 millions de dollars en relation avec la paire THETA / KRW, ce qui en fait la cinquième paire la plus utilisée sur le marché Theta. Elle a ajouté:

«Maintenant, Theta vaut-il vraiment tout le battage médiatique? Je ne suis pas sûr car il est trop tôt pour le dire. Je veux voir à quel point leur réseau principal fonctionne. Cependant, ils ont une solide équipe de conseillers et résolvent un problème important, donc cela joue définitivement en leur faveur.

Tout le monde n’est pas convaincu par le projet

Bien que Theta continue de croître de plus en plus fort, chaque jour qui passe, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas de grands défenseurs du projet. Par exemple, Scott Cunningham, animateur du podcast Crypto And Things, a souligné à Cointelegraph que la récente ascension de Theta était en grande partie liée au boom des jetons non fongibles en cours, ajoutant:

«Theta.tv est conçu pour prendre l’argent des gens puisque vous ne pouvez pas retirer de fonds. Les personnes bénéficiant de Theta sont principalement des personnes qui gèrent des nœuds et des personnes participant à leur battage publicitaire NFT. Theta.tv siphonne essentiellement les utilisateurs de TFuel et est très mauvais pour la réputation du réseau. J’ai précédemment souligné que 94% des personnes qui possédaient TFuel appartenaient à l’ICO. »

Il a en outre ajouté que même si à première vue la proposition du projet, du moins sur le papier, semble impressionnante – c’est-à-dire que plus on fournit de bande passante Internet tout en consommant le contenu numérique de Theta, plus un individu peut gagner de jetons – une fois que les gens apprennent à connaître l’essentiel. -grâce à ce qui se passe réellement, ils commenceront à se rendre compte qu’ils ne peuvent dépenser leurs jetons gagnés que sur la plate-forme, cela aussi uniquement sur des objets très spécifiques.

Si cela ne suffisait pas, il a souligné que tous les dépôts sur la plate-forme sont totalement non remboursables. Donc, en substance, Cunningham pense que Theta utilise essentiellement Internet de tout le monde gratuitement tout en redonnant à la communauté une infime partie de ce qu’elle prend réellement – cela aussi selon ses propres règles.

Lancement du réseau principal Theta repoussé à juin

Au milieu des attentes croissantes, Theta Labs a publié une déclaration le 24 mars informant tout le monde que le lancement du réseau principal du projet avait été retardé jusqu’en juin car l’équipe de développeurs travaille toujours à «l’incorporation de certains éléments de base» pour un marché NFT dans le Theta Mainnet 3.0.

Dès que la nouvelle du retard est devenue publique, la valeur de Theta a chuté rapidement, chutant de 25% en moins de 24 heures avant le 25 mars. Cependant, après la baisse, la devise semble être sur une voie de reprise régulière, gagnant près de la moitié de sa valeur perdue en retour.

Interrogé sur la baisse des prix ainsi que sur le retard du réseau principal, Theta a refusé de fournir tout commentaire à Cointelegraph.

Le lancement de Theta Mainnet 3.0 est sur le point de jeter les bases d’un marché NFT et d’ajouter plus de 100 000 nœuds Elite Edge à la plate-forme. En outre, cela rendra plus efficace la récompense des utilisateurs et permettra aux utilisateurs de Theta de miser des jetons TFuel.

De l’avis de Stadelmann, la conception d’un réseau évolutif pour les récompenses des utilisateurs est une tâche très complexe, en particulier sur les plates-formes de contenu où les pics de demande peuvent entraîner des problèmes de débit potentiels. Il a conclu en disant: