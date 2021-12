Thiago abasourdi par la fusée de Trent Alexander-Arnold contre Newcastle alors que la star de Liverpool correspond au total de buts et de passes décisives de la saison dernière, mais pourrait avoir Mike Dean à remercier

Thiago Alcantara l’a vu au fil des ans jouer avec des joueurs comme Lionel Messi, Andres Iniesta et Robert Lewandowski, mais même lui a été stupéfait jeudi soir.

Le stade Anfield de Liverpool a été l’hôte de certains des moments les plus incroyables du football tout au long de son histoire, mais un simple but lors d’une victoire 3-1 contre Newcastle a suffi à épater l’un des joueurs les plus décorés du football.

La fusée d’Alexander-Arnold a laissé deux coéquipiers incrédules

Ibrahima Konate a été tout aussi choqué que Thiago

Introduits par les supporters du Kop, les fans ont à peine eu le temps d’arriver à la lettre « t » dans le mot « shoot » avant que Trent Alexander-Arnold n’ait le ballon dans le filet avec l’un de ses buts les plus impressionnants.

Martin Dubravka de Newcastle avait le côté gauche de son but couvert et a réglé ses pieds rapidement, mais même ainsi, il n’avait aucune chance de garder Newcaslte dans le match alors que le ballon claquait des doigts en arrière.

Les joueurs de Liverpool ont eu de quoi s’émerveiller cette saison, notamment de Mohamed Salah qui a réussi deux buts de la saison en l’espace de deux semaines contre Manchester City et Norwich.

Même Thiago lui-même a fait baver l’Europe avec une frappe somptueuse contre Porto en Ligue des champions qui a défié la physique.

La frappe de Thiago contre Porto était de toute beauté

Mais même l’Espagnol a été choqué par Alexander-Arnold

Cependant, l’Espagnol a toujours été laissé les mains sur la tête par son coéquipier Alexander-Arnold, dont l’effort longue distance semblable à un laser était à savourer.

En tant qu’arrière droit, les buts d’Alexander-Arnold ne sont jamais simples, venant généralement de longues distances ou de coups de pied arrêtés, mais son effort à Newcastle était sans doute le meilleur de ses 11 buts pour son club d’enfance.

L’international anglais a maintenant deux buts et neuf passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, égalant son total de la saison dernière en 27 matchs de moins.

Alexander-Arnold a peut-être eu de l’aide dans la nuit, avec une course dans la ligne de mire du gardien de but par l’arbitre Mike Dean, ce qui a peut-être retardé la vitesse de réaction de Dubravka.

Dean s’est rendu compte qu’il était sur le chemin, mais il était trop tard

Dean a à peu près donné du temps au gardien, mais c’était sûrement une distraction

Dean a potentiellement choisi la mauvaise direction lorsqu’il a vu le joueur de 23 ans se préparer à tirer, son leurre traversant le visage du but ajoutant un élément supplémentaire à la fusée.

La star de Liverpool a même poursuivi son objectif emblématique avec une célébration emblématique, s’inspirant du mouvement à trois doigts du grand NBA Steph Curry.

La paire s’est déjà rencontrée à Anfield et les deux continuent de renforcer leur réputation de spécialistes à long terme.

La célébration de Trent était un hommage à la star du basket

Alexander-Arnold a vu sa position de meilleur arrière droit de la division faire l’objet d’un examen minutieux cette saison, avec Reece James de Chelsea correspondant à ses neuf contributions de buts en championnat avec des performances époustouflantes.

Mais avec l’homme de Liverpool déjà sur le point de battre ses quatre buts et ses 14 passes décisives la saison 2019/20, l’histoire pourrait être en train de se faire avec même des gens comme Dani Alves et Roberto Carlos s’émerveillant devant des chiffres extraordinaires.

