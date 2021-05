Thiago Alcantara adresse ses meilleurs vœux au trio de départ du Bayern Munich

Aussi jubilatoire que ce fût pour le Bayern Munich lors de sa victoire 5-2 contre le FC Augsburg lors de la dernière journée de la saison de Bundesliga qui a vu Robert Lewandowski battre le record de pointage de Gerd Muller, il a également été marqué par des adieux émotionnels pour David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez. Ils quitteront tous le club cet été avec Tiago Dantas, Douglas Costa et les entraîneurs Hermann Gerland et Miroslav Klose.

Alaba et Boateng ont commencé le match mais ont été tous les deux cérémonieusement remplacés et Javi Martinez est arrivé à mi-chemin de la seconde période. Les étreintes chaleureuses du trio entre leurs coéquipiers et les membres du personnel à différentes occasions tout au long de la procédure ont illustré à quel point c’était émouvant et Boateng n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’il a pris sa place sur le banc du Bayern après avoir été enlevé.

L’actuel Liverpool et l’ancien milieu de terrain du Bayern, Thiago Alcantara, se sont rendus sur sa page Twitter pour envoyer ses meilleurs vœux au trio de vétérans au départ environ 24 heures avant que l’équipe de Jurgen Klopp ne scelle sa qualification en Ligue des champions avec une victoire 2-0 sur Crystal Palace à Anfield. Thiago était sans doute l’un des meilleurs joueurs de Liverpool lors de la victoire devant une foule de 10000 spectateurs pour terminer ce qui était une seconde moitié de saison bien améliorée après n’avoir pas eu le meilleur départ dans le Merseyside après avoir été transféré du Bayern pendant l’été. Il a passé sept années réussies au Bayern, dont la majorité était aux côtés d’Alaba, Boateng et Javi Martinez. Il a également utilisé le «#Hansi» pour remercier Hansi Flick pour son mandat bref, mais incroyablement réussi en tant que manager du Bayern.

Une fois joueur du Bayern, toujours joueur du Bayern:

Alaba quittera le Bayern pour le Real Madrid, mais il n’est pas tout à fait sûr de savoir où Boateng et Martinez se retrouveront. Une poignée d’options pour Boateng ont été vantées ces dernières semaines et il est également fort probable que Javi revienne en Espagne pour jouer pour un club de la Liga. Quoi qu’il en soit, le sentiment de Thiago est égalé par nous, et le trio de vétérans manquera sûrement au FC Bayern – c’est vraiment la fin d’une époque.