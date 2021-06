Thiago Alcántara se sent optimiste avec l’équipe espagnole avant le Championnat d’Europe 2021

11/06/2021 à 13:34 CEST

Thiago Alcántara, international espagnol, est apparu lors d’une conférence de presse télématique au cours de laquelle il a fait part de ses sentiments aux portes de l’Euro 2021. Le milieu de terrain a rejoint au discours de Luis Enrique et voir le tour avec optimismeou : « Avec l’expérience, vous voyez tout avec plus de recul. En tant que groupe, nous avons uni la soif de gagner et l’expérience avec les jeunes. Je pense que c’est une très belle combinaison. Nous devons toujours penser que nous sommes les meilleurs, offensivement et défensivement et être fidèles à notre travail quotidien. »

Thiago affronte ce défi du Championnat d’Europe “avec la même envie que le jour de mes débuts” et, malgré son optimisme, il a aussi demandé la prudence : « Il ne s’agit pas seulement de penser à l’objectif final, il faut penser à court terme et pas à pas. Sur le plan personnel, il a dit qu’il se sentait “très bien, la transition a été difficile après avoir remporté la Ligue des champions (Bayern) et entré dans la dynamique d’un nouveau club (Liverpool). J’ai subi le Covid, une blessure au genou, mais je travaillais et apprenais à connaître mes collègues jusqu’à ce que je finisse de la meilleure des manières. Je suis 100% content de cette compétition.”

Vaccination

Concernant la vaccination des joueurs, Thiago a commenté que « c’est une question sensible et nous devons parler du ballon. Nous avons eu le privilège et la chance d’être choisis, c’est une excellente nouvelle et trois jours après le premier match cela ne devrait pas avoir d’effets négatifs”.

Thiago a déclaré qu’il avait l’habitude de travailler de manière atypique par les protocoles du Covid-19 depuis “nous sommes dans cette incertitude depuis un an et demi”, mais voyez l’équipe prête à concourir au plus haut niveau.

Le footballeur “rouge” a également évoqué son partenaire et ami Sergio Busquets, isolé pour avoir été testé positif et a souligné qu'”il est un joueur expérimenté et il est toujours bon d’avoir son point de vue dans les moments les plus stressants. Sur le terrain, il apporte beaucoup d’attaque et de défense et on attend son retour à bras ouverts.»