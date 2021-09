Thiago fixe un objectif énorme après avoir surmonté les problèmes de dentition de Liverpool

Thiago Alcantara pense avoir « surmonté » les difficultés qu’il a rencontrées au début de sa carrière à Liverpool et envisage plus de succès lors de sa deuxième saison avec le club.

Le milieu de terrain espagnol a rejoint Liverpool lors d’un transfert très attendu du Bayern Munich l’été dernier. Après avoir remporté la Ligue des champions avec le club de Bundesliga, il semblait être quelqu’un qui renforcerait une équipe gagnante de Premier League. Mais sa première saison ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu.

Thiago a connu un début de carrière à Liverpool, affecté par un certain nombre de circonstances. Il a finalement commencé à reprendre forme au cours des deux derniers mois de la saison 2020-21.

Maintenant, il doit repartir, étant entré en tant que remplaçant lors de deux matches jusqu’à présent cette saison. Mais il est confiant de pouvoir mieux s’exprimer cette saison après un processus d’adaptation.

Réfléchissant à sa première année avec le club, il a déclaré sur le site officiel de Liverpool : “Eh bien, je ne sais pas si je le compterais comme une année d’expérience en Angleterre car, en raison de COVID, tout a été fermé. Donc, nous n’avons pas été en mesure de profiter trop d’être dans le pays dans ce sens.

« En ce qui concerne la Premier League, j’ai eu un an pour expérimenter à quel point le jeu est compétitif et la vitesse de jeu. Comme c’est toujours le cas quand on s’adapte, ça a été une bonne année. Mais au début, j’ai eu des moments difficiles. Je sens que je les ai surmontés maintenant et j’attends cette saison avec impatience.

«Quand je suis arrivé ici, j’étais déjà clair sur ce que je pouvais apporter à l’équipe et ce que l’équipe pouvait m’apporter. Nous continuerons à travailler ensemble et je pense que nous découvrons toujours de nouvelles choses, à la fois en ce qui concerne ceux d’entre nous qui ont été ici [for a period] et les joueurs qui entrent.

« C’est ainsi que vous créez cette harmonie au sein du groupe pour pouvoir jouer au plus haut niveau et évoluer. »

Thiago veut des trophées avec Liverpool

Liverpool a finalement grimpé à la troisième place après une défense mouvementée de son titre de Premier League la saison dernière. Ils espèrent une saison plus fluide cette fois-ci, Thiago visant également plus de cohérence.

Il pense que le club peut à nouveau concourir pour les trophées sous Jurgen Klopp et ne voit aucune raison de considérer cette saison comme différente.

Le joueur de 30 ans a déclaré: “Eh bien, j’ai le même sentiment que j’ai eu dans toutes les équipes que j’ai jouées, c’est-à-dire viser le plus haut possible.

« Cela signifie gagner toutes les compétitions possibles : la ligue, la Ligue des champions et les compétitions de coupe aussi. Cela a toujours été l’objectif. Je dirais qu’il n’y a pas de différence entre cette année, l’année dernière et celle d’avant.

“Nous voulons tout gagner et avoir cette faim non seulement de gagner toutes les compétitions, mais de gagner chaque match.”

LIRE LA SUITE: Le talisman de Prem devrait faire l’objet d’une offre de janvier si le pari de Liverpool se retourne contre lui