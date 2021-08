Thiago Galhardo dit au revoir à l’Internacional pour signer pour le Celta

in

Le footballeur brésilien Thiago Galhardo a dit au revoir à l’International lundi avant de se rendre en Espagne pour signe pour le Celta de Vigo, dans lequel rencontrera à nouveau l’entraîneur argentin Eduardo ‘Chacho’ Coudet. “Je vais vous dire au revoir et vous exprimer à quel point je suis reconnaissant”, a écrit l’attaquant sur ses réseaux sociaux, dans un message adressé aux fans et au club de Porto Alegre, dans lequel il joue depuis janvier 2020 et n’a pas donné des détails à son sujet.

Le joueur de 32 ans a commencé sa carrière en 2010 à Bangú et a depuis travaillé pour quatorze autres clubs au Brésil, en plus de jouer la saison 2017 pour le Japonais Albirex Niigata, dans ce qui a été sa seule expérience jusqu’à présent à l’extérieur. . Galhardo a accompagné son message d’adieu d’une photographie dans laquelle il saluait Coudet, qui a dirigé l’Internacional entre fin 2019 et novembre 2020, lorsqu’il a démissionné pour accepter une offre du Celta de Vigo, dans laquelle il a agi en son temps en tant que joueur.

La semaine dernière, alors que l’équipe espagnole négociait déjà avec les représentants de Galhardo, Coudet considérait que le Brésilien serait “un bon renfort” pour compléter l’avance bleu ciel. “C’est un attaquant avec de bonnes caractéristiques techniques, nous ne savons pas comment il est aujourd’hui pour ce que nous voulons mais nous pensons qu’avec le temps, il peut s’adapter et peut nous aider. Il a marqué de nombreux buts avec nous et nous l’avons utilisé à différents postes “, a déclaré Coudet.

L’année dernière, Galhardo a été un facteur important à l’Inter de Coudet et a fini comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue brésilienne, avec 17 buts, seulement dépassé par Luciano, de Sao Paulo, et Claudinho, de Bragantino, qui a marqué 18. Dans la saison en cours, il a perdu de l’espace dans l’équipe de départ et le nouvel entraîneur Internacional, l’Uruguayen Diego Aguirre, l’a relégué sur le banc des remplaçants en Beaucoup de matchs.