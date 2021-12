Thiago jaillit sur son coéquipier de Liverpool

Photo de Clive Brunskill/.

Le milieu de terrain de Liverpool Thiago Alcantara a fait l’éloge de son coéquipier Fabinho sur Stadium Astro.

Thiago a déclaré que son coéquipier de Liverpool, Fabinho, était de classe mondiale et était brillant avec le ballon.

Le milieu de terrain central international espagnol a ajouté comment Fabinho l’aide, ainsi que le reste des joueurs de Liverpool, à mieux jouer.

Thiago sur son coéquipier de Liverpool Fabinho

Thiago a déclaré à propos de Fabinho sur Stadium Astro, tel que retranscrit par TheBootRoom : « C’est un joueur de classe mondiale qui nous donne confiance pour essayer différentes choses.

« Parce que si nous échouons, nous savons que nous avons un gars sur qui nous pouvons compter. Il défendra, il sera là pour vous et aussi, c’est un magnifique joueur de ballon.

Classe mondiale

À notre avis, Thiago a tout à fait raison à propos de son coéquipier de Liverpool Fabinho.

Il est de classe mondiale.

Il n’y a absolument aucun doute là-dessus.

Liverpool compte un certain nombre de joueurs de classe mondiale, tels que Mo Salah, Alisson et Virgil van Dijk, et Fabinho ne fait pas toujours la une des journaux.

La saison dernière, lorsque Liverpool a eu des problèmes de blessures, le joueur de 28 ans s’est placé en défense.

Et il a extrêmement bien réussi.

La performance de Fabinho a été l’une des raisons pour lesquelles Liverpool a pu terminer dans le top quatre de la Premier League.

Et maintenant de retour au milieu de terrain défensif, Fabinho est florissant, tout comme Liverpool.

Thiago est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde et a été une star à Barcelone et au Bayern Munich.

Les éloges de l’international espagnol pour Fabinho montrent à quel point il est apprécié dans la communauté du football.

