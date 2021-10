Thiago Santos veut ce combat après sa victoire à l’UFC Vega 38

in

Thiago Santos à l’UFC Vegas 38

Ce n’était pas un combat passionnant mais Thiago Santos a battu Johnny Walker à l’UFC Vegas 38 et regardez maintenant un combat plus important dans la division des poids mi-lourds, comme il l’a dit lors de la conférence de presse après l’événement (via Chris Taylor).

Thiago Santos veut Jiri Prochazka

«Jiri Prochazka pense que sa mâchoire est en pierre. C’est parce qu’un marteau ne l’a pas touchée.

Cela pourrait être un combat intéressant, mais malheureusement pour le combattant brésilien, Jiri Prochazka n’est pas intéressé. Il a ainsi répondu à son défi dans un récent post sur les réseaux sociaux :

Avis

@TMarretaMMA Merci pour l’offre, mais en ce moment je me prépare pour Blachowicz ou Teixeira, que vous les connaissez très bien. – Jiri Denisa Prochazka (@jiri_bjp) 3 octobre 2021

« Merci pour l’offre, mais en ce moment je me prépare pour (Jan) Blachowicz ou (Glover) Teixeira, que vous connaissez très bien.

Jan Blachowicz exposera le titre mondial de 205 livres à Glover Teixeira le 30 octobre lors de l’événement principal de l’UFC 267. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé qui sera le prochain concurrent.

Mais ce ne serait pas fou que ce soit Jiri Prochazka étant donné qu’il est sur une séquence de 12 victoires consécutives, même si seuls les deux derniers étaient à l’UFC. D’un autre côté, Thiago Santos est revenu sur le chemin de la victoire hier soir après trois défaites d’affilée.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité