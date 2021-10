Thiago Silva claque le Ballon d’Or d’Edouard Mendy après les exploits de Chelsea

Le gardien de but a fait une superbe démonstration contre Brentford samedi (Photos: .)

Thiago Silva a frappé le ballon d’Or de son coéquipier de Chelsea, Edouard Mendy, après que le gardien de but ait effectué une série de superbes arrêts lors de la victoire 1-0 de samedi sur Brentford.

Les Blues ont pris l’avantage grâce à Ben Chilwell quelques instants avant la mi-temps, mais la deuxième période a été une affaire très différente, l’équipe locale épinglant Chelsea dans sa propre surface et créant une multitude d’excellentes occasions.

Mais Mendy était égal à tous, réalisant un arrêt à courte distance particulièrement brillant pour nier Pontus Jansson alors qu’il obtenait une superbe feuille blanche et trois points précieux pour son équipe.

Mendy a effectué six arrêts pour nier Brentford samedi soir (Photo: .)

Il s’agissait de la 20e feuille blanche du buteur sénégalais en 38 matchs de Premier League, alors qu’il a également enregistré un blanchissage lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City à la fin de la saison dernière.

Pourtant, malgré ses performances exceptionnelles depuis sa signature pour Chelsea, Mendy n’a pas fait partie de la liste des 30 candidats pour le Ballon d’Or de cette année.

La décision d’omettre le joueur de 29 ans a été accueillie avec dérision par nombre de ses coéquipiers pour le club et le pays, et maintenant Silva – qui a raté le match de samedi à la suite de son implication internationale avec le Brésil – a ajouté sa voix aux critiques après avoir regardé Mendy’s masterclass à distance.

Partageant un message de la page Instagram de Chelsea après l’affichage de l’homme du match de Mendy, le défenseur central brésilien a écrit: « Il a remporté la Ligue des champions comme l’un des meilleurs gardiens de but ?? Vous n’êtes pas sur la liste du Ballon d’Or ?

Silva, qui a ajouté plusieurs emojis pour vraiment souligner à quel point il pensait que la décision était ridicule, n’était pas le seul à faire l’éloge de Mendy avec le buteur Chilwell saluant également son coéquipier après le match.

« Je suis heureux de marquer un but mais je pense que nous devons remercier Edou », a-t-il déclaré sur le site Internet de Chelsea.

Silva a dénoncé le snob du Ballon d’Or de Mendy (Photo: Instagram)

« Je ne sais pas combien d’arrêts il a effectués, mais il y a eu beaucoup d’arrêts très importants et il le fait chaque semaine pour nous. Il nous renfloue, que ce soit une ou deux fois, ou dans ce match à plusieurs reprises. C’est un gardien de but de classe mondiale et c’est celui que nous devons remercier.

«Cela vous donne juste confiance lorsque vous savez que vous avez quelqu’un comme ça derrière vous qui vient récupérer le ballon des centres, est un excellent tireur et bon avec ses pieds.

« Nous le voyons tous les jours à l’entraînement, mais maintenant il obtient le crédit qu’il mérite et dans ce genre de matchs où il fait de gros arrêts, il nous rapporte les trois points à la fin. »



