Thiago Silva fait l’éloge de Militao : « Il sera l’un des joueurs clés du Real Madrid »

Thiago Silva est une légende pour le Brésil. L’arrière central s’est entretenu avec la presse hier soir et a félicité Eder Militao du Real Madrid après une très bonne saison pour le jeune défenseur. Silva pense que Militao sera un joueur crucial pour le Real Madrid maintenant que Sergio Ramos est parti.

“Je suis sûr qu’il sera désormais l’un des joueurs clés du Real Madrid, après le départ de Sergio Ramos”, a déclaré Silva.

Militao devrait en effet commencer au centre de la ligne défensive, bien que Carlo Ancelotti puisse également déployer Varane et Alaba comme défenseurs centraux si les défenseurs français finissent par rester dans le club.

Silva a également révélé qu’il avait dit à Militao quelques mots d’encouragement après que Chelsea ait battu le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.

« Je lui ai dit de continuer car il terminait une très bonne saison. Je lui ai dit de continuer parce que de cette façon, nous jouerons pour notre équipe nationale pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Silva.

Le défenseur central vétéran a également décrit le jeu et le style de Militao en tant que défenseur.

« Militao fait beaucoup confiance à sa vitesse. C’est un gars très rapide et parfois il perd un peu sa position parce qu’il sait qu’il reviendra avec succès. C’est quelque chose que j’ai appris quand je suis arrivé à Milan et c’est quelque chose que j’essaie de lui dire et de lui apprendre », a conclu Silva.

Le Real Madrid a dépensé 50 millions d’euros pour la signature de Militao il y a deux ans et le transfert aurait pu être considéré comme un échec l’été dernier. Cependant, il a réussi à renverser la vapeur avec ses excellentes performances lorsque Ramos et Varane ont été blessés et que Militao était un défenseur très solide et fiable sur une base constante, il semble donc qu’il pourrait être prêt à gagner une place dans le onze de départ. .