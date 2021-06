Thiago Silva fait l’éloge de Neymar : “Quand il est heureux, tout est plus facile”

in

18/06/2021 à 8h55 CEST

Le défenseur de l’équipe brésilienne Thiago Silva Il a félicité son partenaire ce jeudi Neymar, protagoniste de la victoire 4-0 contre le Pérou en Copa América et dont il a déclaré ressentir une “grande fierté” de son nombre avec Canarinha.

“Il (Neymar) est heureux, et quand il est heureux tout est plus facile”, a déclaré le défenseur anglais de Chelsea dans la zone mixte du stade Nilton Santos de Rio de Janeiro.

Le défenseur central, qui a débuté ce soir après s’être remis d’une blessure musculaire, a souligné le fait que son équipe n’avait encaissé aucun but lors des deux premiers matches de Copa América, contre le Venezuela (3-0) et le Pérou (4-0), qui qui, à son avis, donne “une plus grande tranquillité d’esprit” aux attaquants dans le processus de création.

“Comme dans le cas de Neymar, qui se rapproche de plus en plus de Pelé et c’est une source de fierté pour beaucoup d’entre nous, de pouvoir participer à ce moment “, il a déclaré.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a marqué son 68e but pour l’équipe brésilienne jeudi et est désormais à neuf d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur de Canarinha.

Thiago Silva a également rappelé le moment du match que la VAR a démenti Neymar un penalty lorsqu’il a été lancé après un léger contact à l’intérieur de la surface et lorsque le banc péruvien est sorti “en criant : ‘Tu tire toujours, tu tire toujours'”.

“Quand je joue contre Neymar, Messi ou Cristiano J’essaie de ne pas les mordre, je me tais et laisse les choses se passer car plus tu les mords, pire”, a déclaré le défenseur brésilien.