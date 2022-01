Thiago Silva prolonge le contrat de Chelsea pour une saison de plus

Dans un geste qui ne surprendra personne, Thiago Silva a rejoint Chelsea pour une autre année. Il a été signalé précédemment que les deux parties se rapprochaient d’un accord avec Silva heureux de rester au club. Il a maintenant été confirmé par la partie londonienne que le vétéran défenseur a conclu un accord pour rester avec Chelsea pour une autre saison.

Thiago Silva prolonge son séjour à Chelsea pour une année supplémentaire

Une re-signature essentielle

La directrice de Chelsea, Marina Granovskia, n’a pas tardé à féliciter le Brésilien après l’annonce de l’accord : « L’expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et restent très importants pour cette équipe, nous sommes donc extrêmement heureux de prolonger son contrat d’un an. Nous attendons avec impatience son influence continue alors que nous recherchons les honneurs cette saison et la prochaine, et plus des qualités qui l’ont conduit à avoir un si grand impact pour nous sur et en dehors du terrain.

Des rumeurs ont circulé ces derniers temps selon lesquelles Antonio Rudiger allait quitter le club, il est donc devenu évident que la re-signature de Silva était absolument nécessaire. Avec plus d’une décennie d’expérience à jouer pour certaines des meilleures équipes d’Europe, l’esprit footballistique et le leadership de Thiago Silva sont sans égal. Il a fait un travail fantastique en dirigeant la défense sur le terrain tout en prouvant que l’âge n’est qu’un nombre grâce à ses performances solides depuis son arrivée à Chelsea.

Avec Rudiger apparemment susceptible de partir, la défense de Chelsea aura besoin de stabilité, et il y a peu de joueurs plus stables que Thiago Silva. En plus de ses compétences, Silva est également habile à jouer par l’arrière et à faire des passes intelligentes vers l’avant, ce dont Rudiger est actuellement chargé. Le fait que Silva puisse jouer le rôle de défenseur intelligent des passes atténuera les inquiétudes que Thomas Tuchel pourrait avoir concernant le remplacement de Rudiger.

De plus, l’extension de Thiago Silva à Chelsea donne aux défenseurs comme Trevoh Chalobah et Andreas Christensen une autre année pour apprendre de l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire récente du football.

Photo principale

Intégrer à partir de .