Thiago Silva renouvelle une saison avec Chelsea

01/03/2022 à 20:21 CET

Le défenseur brésilien Thiago Silva a conclu un accord avec Chelsea pour prolonger le contrat pour une autre saison, jusqu’en juin 2023, comme annoncé par l’entité londonienne.

Thiago Silva, 37 ans, a mis fin à son engagement à Chelsea à la fin de la saison et continuera désormais un an de plus dans l’équipe dirigée par Thomas Tuchel, où il est arrivé en début d’année dernière après huit ans au Paris Saint Germain.

Le défenseur brésilien a déjà disputé vingt-deux matchs avec les Bleus cette année.

« L’expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et continuent d’être très importants pour cette équipe, nous sommes donc très heureux de prolonger son contrat d’un an », a déclaré le directeur sportif du club. Marina Granovskaïa.

« Nous espérons que son influence se poursuivra alors qu’il vise les titres cette saison et la prochaine et qu’il conservera les qualités qui l’ont amené à avoir un si grand impact pour nous sur et en dehors du terrain », a ajouté le conseil d’administration du club londonien.

Pour sa part, le footballeur a souligné que « Jouer pour Chelsea est un vrai plaisir. Je n’ai jamais pensé que je jouerais pendant trois ans ici dans ce grand club, donc je suis très heureux de rester une saison de plus », a-t-il déclaré.