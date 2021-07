Thiago Silva s’en prend aux supporters brésiliens qui ont soutenu l’Argentine

13/07/2021 à 04h48 CEST

. / São Paulo

Deux jours après perdre la finale de la Copa América contre l’Argentine, le défenseur de l’équipe brésilienne Thiago Silva mis en ligne ce lundi sur ses réseaux sociaux contre les fans de son pays qui ont soutenu l’Albiceleste à la fête du Maracaná. Le défenseur a d’abord félicité l’équipe dirigée par Lionel Messi et a remercié les fans qui “ont applaudi et souffert” avec Canarinha, qui ont défendu le titre qu’ils ont remporté en 2019 et ont vu comment un seul but d’Ángel Di María l’a privé de sa revalidation.

“Il est maintenant temps de recharger les batteries et de revenir plus fort”, a déclaré le défenseur central anglais de Chelsea dans un message publié sur son profil Instagram. Enfin, il a envoyé un message aux supporters brésiliens qui souhaitaient que l’Argentine remporte le titre continental, comme cela s’est finalement produit. “Oh et pour ceux qui étaient contre, j’espère qu’ils sont contents ! Mais alors ils ne viennent pas en amis pour réaliser quelles que soient leurs intentions (interviews, billets pour emmener enfants et amis aux matchs, t-shirts ou photos)”, critique.

Dans les jours qui ont précédé la finale du Maracana à Rio de Janeiro, disputée samedi dernier, il y avait des groupes de Brésiliens qui ont exprimé sur les réseaux sociaux leur désir que l’Argentine soit championne de la Copa América en 2021. Ces groupes ont ainsi montré leur non-conformité avec la célébration du tournoi au Brésil, au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a déjà coûté la vie à près de 535 000 personnes dans le pays, et le laxisme des joueurs de l’équipe nationale à son encontre. Le vestiaire de Canarinha a envisagé un boycott de la Copa América, mais a finalement décidé d’y jouer, comme annoncé dans un manifeste qu’ils ont publié quelques jours avant le début du tournoi et dans lequel ils ont critiqué la façon dont il était organisé.