Thibaut Courtois, centenaire avec le Real Madrid

18/08/2021

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a atteint les 100 premiers matchs du Real Madrid. Il ne pouvait pas célébrer avec le boulon sur son but, parce que L’équipe de Carlo Ancelotti a battu Alavés lors de ses débuts en Liga, mais n’a pas pu rester invaincue (1-4). Mais oui avec son renouvellement : le gardien a signé la prolongation de son contrat jusqu’en 2026

Le Belge, qui il est le deuxième gardien avec la meilleure valeur marchande derrière Jan Oblak, a repris le but du Real Madrid après le départ de Keylor Navas pour le PSG et a atteint le centenaire après débarque à nouveau dans la capitale à l’été 2018.

Depuis qu’il portait la chemise blanche, l’ancien de l’Atlético de Madrid et de Chelsea a encaissé un total de 84 buts, ce qui lui laisse un coefficient de 0,84 buts encaissés par match. L’objectif a été l’accompagnement de l’équipe avec sa solvabilité sous les bâtons : les deux mètres de hauteur lui confèrent une aura imbattable indispensable pour l’équipe désormais dirigée par Carlos Ancelotti.

Parmi les meilleurs gardiens du monde

Courtois, 29 ans, est l’un des meilleurs gardiens d’aujourd’hui en Liga et en Europe. D’une valeur de marché de 60 millions d’euros, c’est le deuxième du classement derrière Jan Oblak (70M€) et devant d’autres personnalités importantes telles que Donnarumma (60M€), Alisson (60M€), Ter Stegen (60M€), Ederson (50M€), Emiliano Pérez (35M€), André Onana (30M€), Mendy (25M€) ou Maignan (25M€).

Le Belge, qui est passé par de grands clubs comme l’Atlético de Madrid, Chelsea ou le Real Madrid, a un grand sujet en suspens : gagner sa première Ligue des Champions. il a élevé une Ligue Europa et une Super Coupe d’Europe comme matelas et une Coupe du monde des clubs comme madridista, mais la plus haute compétition continentale manque à son palmarès.