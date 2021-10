Thibaut Courtois critique l’UEFA pour la Ligue des Nations « lucrative »

Alors que Thibaut Courtois critique l’UEFA pour sa finale pour la troisième place de la Ligue des Nations « money game », cela soulève une condamnation plus large du nombre excessif de matchs que les footballeurs doivent couvrir sur une saison.

Thibaut Courtois critique l’UEFA et la FIFA pour les éliminatoires ridicules de la troisième place de la Ligue des Nations

Jeux de gagner de l’argent inutiles

Le gardien belge n’a pas eu peur de s’exprimer sur le play-off pour la troisième place, où son pays s’est incliné 2-1 contre l’Italie.

Il a déclaré: « Ce jeu n’est qu’un jeu d’argent et nous devons être honnêtes à ce sujet. »

« Nous le jouons simplement parce que pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. »

Dans cette interview révélatrice dans la préparation du match, Courtois a souligné l’hypocrisie de l’UEFA, qui a été profondément choquée par le développement de la Super League et pourtant plus qu’heureuse de créer de plus en plus de jeux à travers leurs propres tournois.

Le principal problème est que les joueurs ne se reposent pas suffisamment.

Courtois a déclaré: «C’est une mauvaise chose qu’on ne parle pas des joueurs. Et maintenant, vous entendez parler d’un championnat d’Europe et d’une coupe du monde chaque année, quand allons-nous nous reposer ? Jamais. »

FIFPro cherche une protection supplémentaire pour les joueurs épuisés

La FIFPro, ou Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, est l’instance mondiale de plus de 65 000 footballeurs professionnels. Leur dernier rapport appelle à faire davantage pour protéger les footballeurs contre le fait de jouer trop souvent. Vous pouvez lire notre analyse complète du rapport ici.

Le rapport se concentre sur les apparitions dans la « zone critique », ce qui signifie : « lorsqu’un joueur joue au moins 45 minutes dans des matchs consécutifs et qu’il n’a pas eu au moins cinq jours de repos et de récupération entre les deux apparitions. Ils notent également que les voyages et les pauses raccourcies hors saison et en saison constituent la zone critique. »

En raison de l’augmentation du nombre de matchs, grâce à de nouveaux tournois tels que la Ligue des Nations, les joueurs jouent désormais beaucoup plus de matchs dans cette zone critique. En conséquence, ils s’exposent à des blessures et à l’épuisement professionnel.

Même Neymar a suggéré que son dernier tournoi majeur pourrait être la Coupe du monde du Qatar 2022. Il « voit » cela comme sa dernière Coupe du monde car il craint de ne plus avoir « la force d’esprit pour s’occuper du football ».

Le football moderne est en constante évolution pour attirer le consommateur en tant que produit plutôt qu’en tant que sport. Qu’il s’agisse de modifier les règles au cours du match ou d’augmenter les rencontres en faisant entrer la Ligue des Nations, le jeu change pour le pire, du moins pour les joueurs. Bien sûr, ils sont bien récompensés pour leurs calendriers de rencontres encombrés, mais quand cela aura-t-il un coût pour leurs performances sur le terrain ? Dans le cas de Neymar, il se peut simplement que les joueurs choisissent de se retirer plus tôt du service international. De cette façon, ils pourraient concentrer leur énergie sur le football national.

La charge de travail de Harry Kane

C’est fou de voir combien de matchs en une saison des gens comme Harry Kane accumulent sans réel repos. COVID a aggravé cela dans une certaine mesure, les grands tournois internationaux et les calendriers nationaux rattrapant toujours la pause forcée. Mais pour bon nombre des joueurs les plus performants, ils peuvent facilement accumuler environ 50 matchs rien que pour leurs clubs nationaux.

Ce fut le cas pour Kane, qui a fait 49 apparitions pour les Spurs dans toutes les compétitions, plus 19 autres sélections pour l’Angleterre pendant les pauses internationales et l’été. Kane est un joueur qui souffre définitivement de la charge de travail que son club et son pays mettent sur ses épaules chaque saison.

Chaque saison, il sera mis à l’écart par une blessure, souvent une maladie de la cheville. Il semblera récupérer assez rapidement, peut-être s’est-il précipité un peu trop tôt. Cela sera évident dans une course de mauvaise forme, où il a l’air un peu lent. Et pourtant, ses managers continueront de le sélectionner car même un Kane blessé sait où est le but. Une partie de la faute réside dans le fait que les Spurs et l’Angleterre n’ont pas assez de couverture ou de bravoure pour donner à Kane un repos approprié, certes.

Mais, les marées tournent. Le rapport de la FIFPro, couplé aux critiques de Courtois montre que les joueurs ne sont pas contents de jouer trop de matches. Il y a plus qu’assez de drame dans une saison avec trois titres nationaux et des compétitions européennes sans matchs internationaux supplémentaires coincés dans des calendriers serrés.

