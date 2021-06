Thibaut Courtois : Il y a eu des décisions d’arbitrage étranges qui nous ont coûté des victoires.

Thibaut Courtois, qui est actuellement en service international avec l’équipe nationale belge (avec son coéquipier du Real Madrid Eden Hazard), s’est entretenu avec Le Soir et Sudpresse pour réfléchir à la saison dernière. Le gardien belge a parlé de l’Atletico, des arbitres et de la défaite de l’équipe en Ligue des champions contre Chelsea.

“En championnat, c’était plus que l’Atletico pouvait le perdre que que nous puissions le gagner”, a déclaré Courtois. “Ils étaient en avance depuis longtemps”

« Il y a eu d’étranges décisions d’arbitrage qui nous ont coûté des victoires.

«Évidemment, nous avons été déçus de ne rien gagner, mais c’est le football. La seconde moitié de la saison a été très bonne, nous nous sommes présentés dans de gros matchs, c’était contre d’autres équipes quand nous avons échoué.

Courtois a également réfléchi à l’élimination de l’équipe en Ligue des champions alors qu’elle affrontait une masterclass de Thomas Tuchel.

« En Ligue des champions, c’était dommage de perdre la demi-finale contre Chelsea.

«Nous avons eu quelques blessures et des cas de COVID, mais vous devez admettre que Chelsea était plus fort que nous au match retour. Et puis ils ont gagné, ce qui montre leur niveau depuis l’arrivée de Tuchel.