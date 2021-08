Thibaut Courtois signe une prolongation de contrat au Real Madrid

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club, le maintenant au Bernabeu jusqu’en 2026. Le Belge avait initialement signé un contrat de six ans avec le Real Madrid après avoir quitté Chelsea en 2018.

Thibaut Courtois prolonge son contrat avec le Real Madrid

L’un des meilleurs joueurs du Real Madrid au cours des deux dernières saisons

Courtois a été un excellent ajout au Real Madrid après son départ de Chelsea. Le gardien de but a connu un début de vie difficile à Madrid, mais a rapidement inversé la tendance et a sans doute été l’un des meilleurs joueurs de Los Blancos au cours des deux dernières saisons.

Le Belge a été l’une des stars du Real Madrid lors de sa saison 2019/20. Courtois a terminé cette saison avec plus de 17 draps propres, devenant ainsi le premier gardien du Real Madrid à le faire depuis 1994/95. Il a également reçu le trophée Zamora après avoir encaissé seulement 20 buts en 34 matches. Le Belge est également devenu le premier joueur en près de 65 ans à remporter la Liga avec l’Atletico Madrid et le Real Madrid.

Courtois est désormais l’un des titulaires incontestés de la formation du Real Madrid. Le gardien de but a maintenant fait 130 apparitions pour Los Blancos depuis son transfert de Chelsea.

Ce qui a été dit

Thibaut Courtois a exprimé sa joie de signer le nouveau contrat sur son site personnel. Le gardien a posté : « L’ambiance dans les vestiaires. Le son des supporters acclamant depuis les tribunes. Trois ans plus tard, je suis heureux d’annoncer la prolongation de mon contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026. Ma famille et mes amis m’ont récemment demandé où j’aimerais jouer dans les années à venir. Ma réponse reste la même aujourd’hui que quand j’étais petit : le Real Madrid. Ajouter deux ans de plus dans la meilleure chemise du monde rend ce rêve d’enfance encore plus doux. J’aime faire partie du Real Madrid. C’est une bénédiction d’agrandir ma famille à la maison avec une toute nouvelle sur le terrain.

«Prolonger ma relation avec la famille du Real Madrid jusqu’en 2026 est un véritable honneur. Le Real Madrid est ma maison et je suis reconnaissant d’être si chaleureusement accueilli ici. Pour moi, cette extension est une récompense pour mes efforts au cours de l’année écoulée. Cela m’encourage à travailler encore plus dur et à tout donner au meilleur club du monde. Au cours des cinq prochaines années, je ferai de mon mieux avec notre équipe pour acquérir de nouveaux trophées pour nos Madridistas.

« Ce n’est un secret pour personne, gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid est en tête de ma liste de souhaits. Mais voici une promesse de ma part : je commencerai chaque match comme s’il y avait un trophée en jeu. Ce club et ses fans le méritent. Le Real Madrid a déjà une armoire à trophées bien garnie. Pourtant, je serais très fier si je pouvais regarder en arrière et dire que mes coéquipiers et moi avons ajouté quelques coupes supplémentaires à la glorieuse histoire de ce club. J’ai hâte d’avoir un avenir radieux avec le Real Madrid.

