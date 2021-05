Thibodeau: de la torture à Kobe à la résurrection de la fierté de Madison

La patience est la mère de la science. Dans le proverbe espagnol, il y a peu de phrases qui peuvent autant s’appliquer aux deux faces d’une même médaille: les Knicks, cette franchise autrefois historique et plongée, au cours de la dernière décennie, dans une crise aux dimensions disproportionnées. Et Tom Thibodeau, l’homme qui est venu échouer au même endroit où six techniciens étaient passés au cours des sept dernières saisons, et il a réussi d’une manière inattendue et méritée, en redressant sa réputation et en affichant le même style personnel qui l’a caractérisé tout au long de sa carrière. Les deux parties, franchise et coach, ont patiemment attendu leur opportunité de sortir des décombres et de montrer ce qu’elles sont et ce dont elles sont capables. Les Knicks, une risée de la NBA ces dernières années grâce à la collaboration de James Dolan aux poings serrés, ils ont maintenant une équipe révolutionnaire dont ils peuvent être fiers. Thibodeau, un bon entraîneur sans aura, a dissipé les nombreux doutes qui se sont posés lors de son embauche et a réussi à montrer que ses méthodes marchent et que son basket n’est pas tombé en disgrâce. Bien que, dans son cas, le style ne soit pas dans le tir plus ou moins triples, mais dans la discipline de fer qu’il impose à ses joueurs, qui ont suivi l’entraîneur comme le mouton jusqu’au berger et ont ramassé ce qui a été semé, récupérant partiellement une identité et une fierté que l’on croit perdues à Madison.

À New York, beaucoup de choses ont été discutées au cours de la dernière année, mais la notoriété de Thibodeau a été moins que méritée. Le coronavirus et les Nets ont fait toutes les couvertures, tandis que les Knicks, deviennent le mauvais frère de la Big Apple, le héros a été Julius Randle, la sensation Immanuel Quickley et la résurrection la raison de sourire. Thibodeau, cependant, ne s’est jamais trop soucié d’être le protagoniste: habitué à être assistant défensif, il a mis du temps à faire le saut en tant qu’entraîneur-chef, ce qu’il n’a fait qu’en 2010. Avant il était en retard, analysant, étudiant obsessionnellement. et contribuant à sa contribution pour devenir l’un des participants les plus appréciés du concours. Sa carrière sur le banc a commencé il y a près de 40 ans (dit-on bientôt): c’était en 1981, quand il a commencé comme assistant au Salem State College. En 1984, il est devenu l’entraîneur-chef de l’équipe après trois ans sur le siège arrière et, une saison plus tard, un assistant à l’Université de Harvard, où il a passé les quatre saisons suivantes.

Thibodeau est devenu célèbre, en NBA, comme deuxième derrière Doc Rivers dans les Celtics. Mais il a fait le saut vers la meilleure ligue du monde bien plus tôt; plus précisément, en 1989, quand il a été créé à la naissance des Timberwolves, une équipe qu’il dirigera à la première personne près de 30 ans plus tard. Thibodeau a poursuivi son apprentissage chez Spurs and Sixers avant de rencontrer quelqu’un qui le marquerait à jamais: Jeff Van Gundy. L’entraîneur aux poings serrés, le petit frère de Stan, a toujours été un imitateur qui a cherché des raccourcis vers un pouvoir qu’il a trop eu quand on considère son talent douteux. De manière inattendue, il a démontré une prouesse sur les microphones de TNT en tant qu’analyste aux côtés de Mike Breen qu’il n’a jamais eue en tant que technicien. Bien sûr, il était connu pour rechercher parfaitement la vie: lorsque Pat Riley a démissionné, en 1995, dans la dernière année du contrat le plus lucratif jamais signé par un entraîneur, Jeff ne l’a pas suivi en Floride pour être son deuxième dans le Heat, offrant pour cela son frère Stan. Il a vu son opportunité dans le glamour de Madison et l’a saisi, en faisant un ballon de basket que Thibodeau a imité sous certains aspects: griffe, défense et rebond, trois mantras du technicien.

Kobe désespéré

Avec Jeff, il était dans les Knicks puis les Rockets, où il a suivi son mentor. Au Texas, il était déjà considéré comme un entraîneur défensif incroyable: en 2003-04 et 2006-07, il a placé sa nouvelle équipe dans le top 5 qui a reçu le moins de touchés et le pire pourcentage de buts sur le terrain qu’il a généré chez ses rivaux. Le licenciement de Van Gundy et son nouveau poste d’analyste à partir de 2007 ont permis à Thibodeau de voler en solo; oui, la NBA n’a toujours pas ouvert les portes du tout. En second lieu, l’entraîneur avait vu le ring de près en 1999, avec les Knicks. En 2007, il débarque sur un projet en passe de remporter le championnat: les Celtics. Déjà avec une réputation irréprochable, Thibs s’est retranché derrière l’ombre d’un Doc Rivers qui lui a donné, avec Kevin Garnett, tout le pouvoir en défense. À ce moment-là, Rivers a pris place lorsque l’adversaire a attaqué et c’est son assistant défensif qui a pris le relais. La saison des Celtics a été absolument incroyable – Rivers a réussi, en tant qu’entraîneur des joueurs, que l’ego n’est pas apparu négativement et a laissé les choses couler dans une offensive organisée. Mais le mérite de ces Celtics est allé à Thibodeau, qui a fini par élever sa réputation déjà bien connue avec une performance de rêve sur le plan défensif, créant un osier que Rivers a continué à utiliser avec le départ de son second, en 2010.

Les Celtics ont remporté 66 victoires en 2007-08, et ils ont cimenté leur exploit, nous insistons, sur la défense. La marée verte a créé cette année-là l’une des structures défensives les plus impressionnantes de l’histoire, obligeant leurs rivaux à ajouter le pire pourcentage de buts sur le terrain de toute la Ligue et, en même temps, la moyenne de pertes la plus élevée, qui, en somme, n’avait aucun précédent car il y avait un registre des deux catégories statistiques. De plus, ils étaient la deuxième équipe à avoir reçu le moins de points par match (90,3, à seulement deux dixièmes des Pistons) et à avoir la meilleure cote défensive, la sixième meilleure de toute l’histoire de la franchise. Avec Kevin Garnett, bien sûr, comme meilleur défenseur et troisième du vote pour le MVP, que Kobe Bryant a remporté. L’attaquant de puissance était une extension de Thobodeau sur le court, et son absence l’année suivante en raison d’une blessure tourmentait les Celtics en séries éliminatoires. D’ailleurs, lors de la finale de 2008, les Verts ont fait preuve d’une grande résilience: ils ont dû jouer sept matchs contre les Hawks au premier tour, sept autres contre les Cavs de LeBron en demi-finale, six contre la dernière version compétitive des Pistons champions 2004, et six autres contre l’éternel rival, les Lakers.

“J’ai été surpris de la façon dont ils ont défendu Kobe. Il y avait toujours quelqu’un qui laisserait sa marque pour l’aider.” Avec ces mots, Phil Jackson a défini une finale dans laquelle le Black Mamba a en moyenne 25,7 points par match, mais avec seulement 40% en tirs sur le terrain et un peu plus de 32% en triplets. Kobe a marqué 25 points ou moins six fois seulement dans toutes les séries éliminatoires (21 matchs) et quatre d’entre eux étaient contre les Celtics. Le garde, qui avait été MVP du temple avec en moyenne plus de 28 points par nuit, a vu ses statistiques restreintes, et les énormes difficultés à marquer contre un nombre extraordinaire de défenseurs étaient notoires. Toute l’aide est arrivée, tout le monde a contribué et tout le monde a été attentif à un joueur qui a marqué la tactique de toute la série, définissant ainsi le haut niveau qu’il avait et la crainte qu’il suscitait chez ses rivaux. En 2010, toujours en finale, les Lakers ont prévalu et se sont vengés de l’humiliation du Garden du sixième 2008 (qui fait toujours souffrir), avec un Kobe qui est passé à 28,6 points et 8 rebonds par match. Mais, encore une fois, les pourcentages de tir étaient mauvais: 40,5%, avec moins de 32% sur les triples. Dans le dernier match, le septième et final, il a à peine marqué 6 sur 24, un embarras résolu avec 10 points au quatrième quart et des performances héroïques de Pau Gasol et Ron Artest. Et ce match serait finalement le dernier service de Thibodeau en tant qu’assistant.

De Derrick Rose à Madison, en passant par le Minnesota

Au début de la finale, on savait déjà que Thibodeau avait signé pour les Bulls. Vinnie del Negro avait échoué avec ses mauvais arts habituels et le projet, prometteur, avait besoin d’un coup de pouce définitif. Thibs a franchi le pas pour lequel il avait tant de réserves et a décroché son premier contrat en tant qu’entraîneur-chef à l’âge de 53 ans. Et il est venu en force: 62-20, Derrick Rose en tant que plus jeune MVP de l’histoire et première finale de la Conférence pour la franchise pour la première fois depuis Michael Jordan. La perte de 4-1 contre le Heat n’a pas été interprétée comme un échec par les jeunes du projet. Les Bulls ont concédé, d’ailleurs, 91,3 points par match, la deuxième meilleure défense … après les 91,1 des Celtics, qui ont hérité des exploits de Thibodeau. Le fabricant a reçu le prix du meilleur entraîneur et tout le monde a prédit une belle carrière malgré une certaine réticence pour son style, surtout en raison de l’existence d’un plan unique, de la petite élaboration offensive et de ces manies qui sont devenues une partie essentielle de leur plan., comme garder vos joueurs sur le terrain pendant énormément de minutes. Derrick Rose, 37,4 par nuit; et Luol Deng, cet être infatigable, menant la Ligue avec 39,1.

Le rêve s’est terminé avec la blessure de Rose avant les séries éliminatoires de 2012. Avec Carlos Boozer et Joakim Noah, il a obtenu une équipe sympa, et ce dernier a fait de lui le meilleur défenseur en 2014. La dernière tentative remonte à 2015, avec l’une des meilleures versions de Pau Gasol dans l’équipe, mais les Bulls sont tombés en demi-finale contre les Cavs de LeBron, qui ont étendu leur domination à l’Est comme qui ne veut pas de la chose. Thibs a pris un an avant de revenir sur le ring, avec les Timberwolves, un endroit où seuls des combats et des problèmes pleuvaient entre Wiggins, Towns et un Jimmy Butler qui n’était pas pour les blagues. L’attaquant, d’ailleurs, est une star aujourd’hui aussi grâce à Thibodeau, qui l’a propulsé au maximum chez les Bulls. L’entraîneur est parti par la porte arrière du Minnesota avec un héritage plus que discutable, mais un mérite sans équivoque: les éliminatoires 2018, sculptés lors de la dernière journée contre les Nuggets. Au milieu de critiques et d’une réputation entachée, l’entraîneur a mené la franchise à ses seules séries éliminatoires depuis 2004 (avec Garnett, oups), un soulagement qui leur permet aujourd’hui de ne pas avoir le bilan négatif pour les saisons les plus consécutives sans phase finale. Un que, au fait, les Kings vont égaler, avec 15. Les Timberwolves en ont ajouté 13, juste deux derrière les Clippers, de 1976 à 1991, avec Donald Sterling au poing serré qui collectionne des flops à Buffalo Braves, à San Diego et à Los Angeles. Il a donné du temps à tout.

Avec le souvenir de son passage au Minnesota, les fans des Knicks ne voulaient pas de Thibodeau. Tout le monde considérait sa signature avec suspicion, comme si la position de Madison sur le banc, considérée même maudite, allait s’aggraver avec sa signature. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité: l’entraîneur a ressuscité la fierté perdue d’une franchise à la dérive, a fait oublier les excès continus et embarrassants de James Dolan et a fait des Knicks la sensation de la saison et de Julius Randle une star qui, dans un autre contexte, aurait même pu choisir le MVP. Et bien sûr, les New-Yorkais reçoivent 104,7 points par match, la meilleure défense de la compétition. Et la main de Thibodeau est perceptible dans tout: secondes de passes décisives avec une attaque très dépendante de Randle et dans laquelle il n’y a guère de contre-attaque (pire rythme de la Ligue), quatrième équipe qui tente le moins de triples, mais celle qui cause le pire pourcentage de tirs sur le terrain et de triples chez ses rivaux, en plus d’être la sixième qui rebondit le plus. Et avec Randle jouant 37,5 minutes par nuit, un autre scandale qu’il endure avec vigueur et jeunesse. Les Knicks sont quatrièmes à l’Est (35-28), ils jouent bien, ils se battent toujours et ils joueront en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013. C’est la résurrection de Madison. Par le travail et la grâce de Tom Thibodeau, un homme sans aura mais aux principes fermes qui continue d’élargir son CV. Un qui, soit dit en passant, commence à être très étendu.