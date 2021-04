Thiem annonce qu’il ne jouera pas à Monte Carlo

01/04/2021 à 15h30 CEST

L’Autrichien Dominique Thiem, numéro quatre du tennis mondial, ne participera pas au tournoi Monte Carlo Masters 1000, qui se jouera du 11 au 18 avril, comme annoncé sur son site internet.

Thiem, 27 ans, a expliqué qu’il n’était pas prêt à participer au premier tournoi majeur de la saison sur terre battue. « Après Doha et Dubaï, j’avais besoin d’une pause et je ne suis pas à cent pour cent. Désolé, j’aurais aimé jouer à Monte Carlo mais ce ne sera pas possible », a-t-il expliqué.

Le joueur n’ajoute pas de détails sur sa condition physique et précise que pendant ce temps, il s’entraînera sur terre battue en Autriche. « Des semaines difficiles à venir, j’ai encore beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

Vainqueur de l’Open des États-Unis en 2020, Thiem a connu une saison difficile: il n’a remporté qu’un seul de ses deux matchs en Coupe ATP, a été éliminé en quarts de finale de l’Open d’Australie et au premier tour de Dubaï, en plus de provoquer tournoi de Miami en cours de perte.