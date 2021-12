Thiem ne jouera pas l’Open d’Australie

28/12/2021

l’autrichien Dominique Thiem, qui n’a pas concouru depuis plus de six mois en raison d’une blessure au poignet droit, a confirmé ce mardi qu’il ne sera pas à l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison, car il envisage de rejoindre les courts seulement en janvier, en Cordoba Argentine).

« Je commencerai la session en Amérique du Sud, à l’Open de Cordoba fin janvier, et donc je ne jouerai pas cette année à l’Open d’Australie à Melbourne », a écrit le joueur de 28 ans dans un message publié sur les réseaux sociaux. .

« Je me sens à nouveau bien, mon poignet est dans un état optimal et je m’entraîne normalement avec une très bonne intensité », a-t-il assuré.

Malgré l’amélioration, et dans le but « d’avoir un bon retour au tennis de compétition », il a décidé, avec son équipe, de prendre encore un peu plus de temps pour une bonne préparation.

« Maintenant, je vais rester en Autriche quelques jours de plus, puis je vais m’entraîner à l’extérieur et préparer mon premier tournoi de la saison », a déclaré le joueur qui occupe la quinzième position du classement ATP, à laquelle il est passé de la troisième à cause de son inactivité ces derniers mois.

Conformément à cette décision qu’il a qualifiée de « correcte », Thiem a adapté son calendrier de tournois : après Cordoue le 31 janvier, il disputera à Buenos Aires le 7 février, à Rio de Janeiro (14 février) et, pour la première fois, à Santiago du Chili (21 février).

Avec ce programme, il mettra un terme à la pause de plus de six mois qu’il a dû prendre après s’être blessé au poignet lors du tournoi sur gazon de Majorque le 22 juin, son dernier tournoi.

Après avoir annulé son retour initialement prévu au tournoi d’exhibition d’Abou Dhabi parce qu’il ne se sentait pas prêt à concourir au plus haut niveau, il a également sauté la Coupe ATP et Sydney.

L’annulation du voyage en Australie aura vraisemblablement un impact nouveau, et très considérable, dans la position du vainqueur de l’Open des États-Unis 2020, qui a réalisé cette année son meilleur bilan en demi-finale du Masters 1000 de Madrid, où il a perdu avec Alexandre Zverev.

Et on s’attend à ce qu’il perde les 1 200 points de la finale de l’Open d’Australie 2020 et 65 autres de la Coupe ATP, qui chuteraient à la 50e place, et ce sans compter la probabilité que d’autres joueurs le déplacent encore plus vers la montée du classement.

Cependant, dans votre message d’aujourd’hui Thiem il est optimiste.

« Melbourne est une ville que j’aime et où j’ai de bons souvenirs et des matchs mémorables. Les supporters australiens vont me manquer, mais je serai de retour pour 2023 », a-t-il promis.