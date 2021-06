Thiem, première ‘signature’ de la nouvelle agence de représentation Kosmos

in

17/06/2021

Le à 11:05 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de tennis autrichien, Dominique Thiem, a rejoint l’agence Kosmos, société détenue par le joueur du FC Barcelone Gerard Piqué. Kosmos a ouvert une nouvelle route commerciale avec le cabinet Dominic Thiem dans laquelle l’agence offrira un service complet : elle représentation, soutien aux relations commerciales et publiques, ainsi que conseils sportifs, juridiques et financiers.

Le défenseur central catalan a assuré que cette signature est, sans aucun doute, un grand pas pour l’entreprise : “Nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet. Au sein de Kosmos, de nombreuses personnes liées au sport travaillent depuis de nombreuses années et se sont spécialisées dans différents domaines clés du développement de la carrière d’un athlète. Nous savons ce qui est important pour le joueur actif et pour son avenir, car beaucoup d’entre nous sont et ont été “.

Ce nouvel aspect sera dirigé par l’ancien joueur de tennis Galo Blanco, qui représentera l’Autrichien, la première incorporation dans ce domaine. Le joueur de tennis est particulièrement enthousiasmé par cette nouvelle étape : “Je suis très heureux que Galo fasse à nouveau partie de l’équipe. Il a été une personne très proche de moi et de ma famille. La saison n’a pas commencé comme je l’aurais souhaité et je travaille très dur pour revenir au niveau de la fin 2020 ,. Le fait d’intégrer Galo et le reste de l’équipe Kosmos avec nous peut nous apporter beaucoup de choses positives “.

L’homme de Huelva, pour sa part, relève également ce défi avec une grande motivation : « Sur le plan personnel, je suis particulièrement excité de démarrer ce projet avec Domi. Nous nous connaissons depuis longtemps et j’ai eu l’occasion de travailler avec lui tout au long de 2018. Il y a toujours eu une très bonne relation et je pense que va nous faire reprendre l’entraînement, ensemble à son équipe sportive, sa famille et Kosmos, une grande équipe “.

Retour au plus haut niveau

Le 2021 de Dominic Thiem n’a rien à voir avec le niveau affiché fin 2020, lorsqu’il a remporté son premier Grand Chelem, l’US Open, en battant Zverev en finale.. Finaliste de Roland Garros en 2018 et 2019 et de l’Open d’Australie en 2020, l’Autrichien n’a pas réussi à passer le quatrième tour du dernier Open d’Australie ou premier tour du dernier Roland Garros, surpris par un Andújar efficace.

Le numéro 5 du classement ATP, avec un total de 17 titres ATP, connaît un premier semestre 2021 un peu compliqué, où il n’a pu atteindre les demi-finales de l’Open de Barcelone que comme le meilleur résultat.. A Wimbledon, qui débute vendredi 18 juin prochain, il aura une belle occasion de se rattraper.