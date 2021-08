Thiem rate le reste de la saison en raison de sa blessure au poignet

18/08/2021 à 15h56 CEST

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem a annoncé ce mercredi qu’il ne pourra pas défendre le titre de l’US Open, qu’il a remporté l’an dernier, en faisant ses adieux au reste de la saison en raison d’une blessure au poignet qui traîne depuis juin dernier.

Le joueur de tennis de 27 ans Il est absent des pistes depuis juin, lorsqu’il a subi une déchirure au tendon de son poignet droit lors du tournoi de Majorque, avant Wimbledon et ce mercredi, l’athlète lui-même a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a expliqué qu’en raison de ne pas s’être complètement remis de cela blessure, il ne pourra pas continuer à concourir pour le reste de la saison. Thiem a été assez déçu de cette décision, mais il sait que le meilleur est de suivre les recommandations médicales et de récupérer complètement.

“C’était une décision difficile à prendre, mais je sais ce que je dois faire. J’ai une longue course devant moi et il est important de ne pas prendre de risques et de forcer mon tour”L’Autrichien a avoué sur son profil Twitter officiel. Ainsi, Thiem, numéro 6 au classement ATP, vous perdrez l’opportunité de défendre votre couronne à New York, où il a battu l’an dernier l’Allemand Alexander Zverev en finale.

Thiem travaillé les dernières semaines suivant les recommandations de son médecin et était confiant de revenir au circuit du Grand Chelem américain, cependant, cette semaine, ils ont pris la décision de soyez prudent et prolongez un peu la reprise pour éviter d’éventuelles rechutes. « Après quelques tests, ils m’ont dit que ma poupée aurait besoin d’un peu plus de temps alors nous avons convenu d’être conservateurs et de lui donner un peu plus de temps à ma blessure pour récupérer », a-t-il détaillé dans son communiqué. Le joueur de tennis autrichien, n’étant plus sous pression pour concourir à nouveau cette saison, continuer à porter un bracelet spécial pendant encore deux semaines avant de reprendre l’entraînement sur le court et de reprendre la raquette.