Thierry Correia est un doute pour le match contre le Barça

13/10/2021 à 14:09 CEST

.

Le côté portugais de Valence Thierry Correia Il n’a pas exercé ce mercredi avec le groupe qu’il dirige José Bordalás, ça reste ne pouvait pas compter avec les joueurs qui ont été avec leurs équipes nationales dans cette pause de LaLiga.

Après avoir raté plusieurs matchs pour un blessure musculaire souffert dans l’accident avant lui Real Madrid, Correia a rejoint le groupe la semaine dernière mais ce mercredi il a travaillé seul dans le Gym.

Bordalás récupère Gayá, Soler et Cheryshev

Oui, les trois autres joueurs ont continué avec leurs coéquipiers (José Luis Gayà, Carlos Soler et Denis Cheryshev) Quoi ont été blessés lors des derniers matchs et qu’en principe, oui ils peuvent jouer contre Barcelone. Au lieu de cela, il est redevenu descendre le côté Christian Piccini qui a des problèmes physiques et a à peine pu jouer depuis plus de deux ans je connais grièvement blessé.

L’entraîneur José Bordalás Il espère pouvoir compter sur une partie des internationaux ce jeudi accélérer la préparation du duel de samedi sur le terrain de Barcelone.