Thierry Henry a rejoint Arsenal en 1999 et a gagné le respect de Lionel Messi, Ronaldinho et Zinedine Zidane, tandis que les fans l’ont honoré d’une statue et est un membre du Temple de la renommée de la Premier League.

in

Aujourd’hui, c’est la journée Thierry Henry pour les fans d’Arsenal.

Oui, c’est le 3 août 1999 que l’attaquant est arrivé dans le nord de Londres et y est resté huit ans, devenant une légende des Gunners et, pour beaucoup, le meilleur joueur que la Premier League ait jamais vu.

. – .

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal et est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur à avoir honoré la Premier League.

Cela fait sept ans que Titi a pris sa retraite, et 11 ans qu’il a quitté Barcelone et a commencé à arrêter sa carrière à New York. Est-ce que ça a été vraiment si long?

Alors que certains d’entre nous ont peut-être oublié à quel point il était bon, pour les fans d’Arsenal, bien sûr, l’éclat d’Henry restera à jamais gravé dans leurs mémoires.

Il aurait peut-être gagné plus d’argenterie pour le Barça, mais quand vous pensez à Henry, vous pensez à Arsenal.

Et si vous avez peut-être oublié à quel point il était bon, vous avez probablement oublié qu’au départ, les Gooners n’étaient même pas convaincus par son talent.

Lorsqu’un Henry peu confiant a été signé par Arsène Wenger pour un montant de 11 millions de livres sterling de la Juventus en 1999, il n’a pas été bien reçu. Il était considéré comme massivement hors de prix.

Eh bien, il leur a rapidement prouvé le contraire et il a quitté le club huit saisons plus tard en tant que meilleur buteur de tous les temps, avec 228 buts en 375 matchs, et sans doute la plus grande légende du club.

Henry a terminé sa carrière à Arsenal avec deux médailles de vainqueur de Premier League, ainsi qu’une multitude de récompenses individuelles, dont quatre Golden Boots.

Mais il n’était pas seulement un buteur. C’était un finisseur mortel, oui, mais il pouvait faire tout le reste. Il pouvait faire une passe, en insérer une, il pouvait ignorer les défenseurs, il pouvait courir très, très vite – il suffit de demander à Jamie Carragher – tout en gardant le ballon comme s’il était scotché à ses bottes.

Il n’a pas été aussi spectaculaire après avoir rejoint Barcelone, mais a tout de même inscrit 49 buts et 27 passes décisives en 121 matches et remporté sept titres, dont un brillant championnat, une coupe et un triplé européen en 2008/09.

Henry a souvent été critiqué pour ne pas avoir atteint les mêmes sommets pour son pays que dans sa carrière en club, mais, allez, il a remporté la Coupe du monde, le Championnat d’Europe et est toujours le meilleur buteur de France avec 51 buts en 124 matchs.

. – .

Le statut légendaire d’Henry à Arsenal a été cimenté, comme s’il y avait le moindre doute, par son but dramatique contre Leeds en FA Cup lors de son deuxième passage au club. Le club a même dû changer sa statue en dehors des Emirats pour mettre à jour son total de buts, après son retour en prêt des Red Bulls de New York.

Il avait aussi le Va Va Voom en dehors du terrain – l’attaquant était la vedette de Pro Evolution Soccer alors que c’était en fait un jeu meilleur et plus populaire que FIFA – était-ce parce qu’il avait Henry à l’avant ? Nous aimerions le penser.

Il a été classé n ° 1 dans la liste officielle des «50 plus grands joueurs» d’Arsenal et a été décrit sur leur site Web comme «l’enfant dans la cour de récréation qui était meilleur que tout le monde avec le ballon aux pieds».

Et nous n’aurions pas pu mieux dire. C’était tout simplement vrai. Dans son faste, il n’y avait pas d’égal dans l’ensemble de la Premier League.

Il y avait un ego, une arrogance dans sa façon de jouer, mais pas dans le mauvais sens. Il l’a mérité, il était juste aussi bon. C’était presque injuste.

Mais qu’ont dit ses amis, ennemis, entraîneurs et admirateurs lointains de la légende ?

Et soyons clairs, il s’agit d’Henry en tant que joueur, pas en tant que manager. N’y allons pas…

Ancien manager Arsène Wenger :

«Thierry Henry pourrait prendre le ballon au milieu du parc et marquer un but que personne d’autre au monde ne pourrait marquer.

“C’est un joueur qui avait tout ce dont vous rêvez en tant que manager.

« Qu’est-ce qui le rend spécial ? Il a un mélange de talent physique et de capacité technique, ainsi qu’une intelligence remarquable et surtout une grande passion pour le jeu.

« Et ce que les gens oublient aussi pour beaucoup d’athlètes de haut niveau, c’est qu’il était dévoué à son travail, avec une vie très sérieuse. C’est simplement un professionnel modèle qui a gagné tout ce que vous pouvez dans notre monde.

getty

Arsene Wenger a été le manager d’Henry à Arsenal pendant huit ans, la légende d’Arsenal Alan Smith :

«Henry est le meilleur joueur que j’aie jamais vu exercer son métier dans ce pays. Pas seulement le meilleur attaquant, mais le meilleur joueur, parce que je l’ai vu faire des choses que personne d’autre n’a faites.

« Il a réduit ses adversaires de haut niveau en coureurs également impuissants. Il a totalement embarrassé les professionnels chevronnés avec son rythme, sa force, ses compétences et sa confiance scandaleux.

« Il peut faire des choses que Ronaldo ne peut pas. Quand il est d’humeur, rien ne l’arrête. Il a élevé l’art de l’attaquant à un niveau jamais vu auparavant ou depuis.

Pavel Nedved :

Après avoir remporté le Ballon d’Or en 2003, la légende de la Juventus a admis sa surprise qu’Henry ait terminé deuxième du vote. Dit tout.

« Pour moi, Thierry Henry est actuellement le meilleur attaquant du monde.

“Je suis très heureux. Je ne pensais pas battre Thierry Henry, Paolo Maldini ou Zinedine Zidane et si j’avais voté j’aurais voté pour Thierry et pour les autres joueurs du podium.

“Je suis très heureux pour moi, ma femme, mes enfants et mon pays mais je ne sais pas comment j’ai battu Thierry Henry ou Zinedine Zidane.”

getty images

Nedved a admis qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il avait remporté le Ballon d’Or contre Thierry Henry ou Zinedine Zidane en 2003

Ce résultat a été qualifié de l’un des plus gros braquages ​​de l’histoire du football.

Cette année-là, Henry a marqué 32 buts et récolté 28 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues, dont 20 en Premier League, ce qui reste un record de passes décisives en une saison.

Nedved, quant à lui, a inscrit neuf buts et deux passes décisives en 29 matchs de Serie A. Et il a été nommé footballeur européen de l’année. Quelle?

Après la cérémonie en France, Wenger a déclaré : « Thierry Henry ira très loin et tout dépendra de lui. C’est un joueur phénoménal.”

Comme il avait raison.

L’ancien attaquant de Chelsea Gianluca Vialli :

« Le seul moyen d’arrêter Thierry Henry ? Avec une arme !

Zinedine Zidane:

“Ronaldinho est un joueur spécial, mais Thierry Henry est probablement techniquement le footballeur le plus doué à avoir jamais joué le beau jeu.”

getty

Étaient des amis proches tout au long de leur carrière et où les héros d’une équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe Lionel Messi :

L’icône de Barcelone, sans doute le plus grand joueur de tous les temps, a déclaré qu’il avait peur de regarder Henry en face à son arrivée au Camp Nou. Laisse ça couler.

“Le premier jour où il est entré dans le vestiaire, je n’ai pas osé le regarder en face”, a déclaré Messi à L’Equipe.

« Je savais tout ce qu’il avait fait en Angleterre. J’ai fait faire une image de lui et soudain nous étions dans la même équipe.

« Ce que je ressens pour Titi est peut-être une forme d’admiration.

« J’aimais Henri. La facilité de terminer une action, la façon dont il prend le chemin du but et termine le jeu.

« Il donne l’impression que c’est naturel. Sa carrière, ses dribbles, le dernier geste. C’est fluide, proportionné.

getty

Henry et Messi étaient coéquipiers à Barcelone et ce dernier avait un immense respect et admiration pour l’ancien coéquipier français d’Arsenal Ray Parlour, s’adressant à talkSPORT :

« Au cours de ses cinq ou six premiers matchs, il n’a pas pu frapper une porte de grange. Il ne pouvait tout simplement pas finir. Je pensais : ‘Oh non, on ne va pas gagner le championnat, on n’a aucune chance !’

«Mais quel joueur il s’est avéré être – il pouvait gagner un match tout seul.

« Le match qui me vient toujours à l’esprit, c’était pendant la saison sans défaite. Nous avons été éliminés de la FA Cup par Manchester United, puis nous avons perdu contre Chelsea en Ligue des champions, et nous avons eu Liverpool en championnat ce week-end.

« À la mi-temps, nous étions menés 2-1, donc cela aurait pu être une semaine horrible, mais en seconde période, Henry était absolument injouable. C’est le jeu où il a dribblé devant Didi Hamann, Jamie Carragher est tombé et a juste glissé le ballon dans le coin. Il a fini par un triplé et nous avons gagné 4-2 !

« J’ai eu beaucoup de chance de jouer avec de brillants finisseurs et je pensais que personne ne pourrait battre le record de buts de Ian Wright, mais Thierry l’a battu d’une cinquantaine de buts !

« Quel joueur ! »

. – .

Henry était l’un des premiers membres du Temple de la renommée de la Premier League et pour une bonne raison Jamie Carragher sur CE célèbre but contre Liverpool :

“Quand il a atteint la vitesse supérieure et vous a dépassé, c’était comme essayer de courir après quelqu’un à moto.

«Parfois, en tant que défenseur contre certains des meilleurs joueurs que nous avions à l’époque – Alan Shearer, Didier Drogba, Wayne Rooney, Robin van Persie – il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire dans certaines situations parce qu’ils étaient si bons. Mais à son apogée, Henry passait simplement devant toi et je ne pouvais pas faire grand-chose.

“Quand Arsenal était ‘Les Invincibles’, Henry rivalisait avec Ronaldinho comme le meilleur au monde. Un grand buteur, sans parler d’un buteur de grands buts.

“C’est le meilleur joueur que j’ai vu en Premier League. Son jeu n’avait pas de faiblesse.

Ronaldinho était un grand fan :

“Henry est un beau joueur et a une technique complète, j’adore le regarder. Je le respecte beaucoup en tant qu’homme et en tant que footballeur. Il me rappelle moi-même.

Et il n’y a pas de plus grand compliment.

Patrick Vieira :

« Thierry est de loin le meilleur attaquant du monde. Thierry ne se contente pas de marquer des buts, même quand il ne passe pas une bonne journée, il peut faire une passe importante. C’est un personnage fort. Si les choses tournent mal, il rebondit directement. Son effet sur le club est très grand.

Paul Scholes :

« À son époque, il était absolument scintillant, un athlète suprême et un footballeur magnifique. Ce qui m’a étonné, c’est qu’il ne semblait jamais transpirer. Il pouvait courir 100 mètres devant cinq joueurs et il ne respirerait même pas trop fort. »

Jamie Redknapp :

«Henry était si rapide, si gracieux. C’était presque comme s’il pouvait courir dans une flaque d’eau et ne ferait pas d’éclaboussures. Il était si bon, c’était sans effort pendant le match.

«La première fois que j’ai joué contre lui, il dérivait sur le côté gauche du terrain, il coupait, ramassait le ballon, dépassait deux et le pliait simplement dans le coin.

« Mon garçon, comment fais-tu ça ? C’était un si bon joueur. »

getty

Henry est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League – marquant au moins 24 buts en six saisons consécutives et remportant un record de quatre Souliers d’Or. Et enfin, Martin Keown avec une citation qui en met presque les larmes aux yeux…

«Je me souviens lui avoir dit quand il a marqué son premier but:« Je pourrai dire à mes enfants que j’ai joué avec vous », et je pensais chaque mot.

“Il a dit que j’étais fou après coup, mais j’avais vu un joueur spécial et je me suis assuré qu’il le sache.”

Magnifique.