Thierry Henry dit que “ les fans d’Arsenal ne sont pas heureux et je suis avec eux ” alors que la légende soutient les manifestations de Stan Kroenke dans une interview exclusive de talkSPORT

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a apporté son soutien aux manifestations contre le propriétaire Stan Kroenke, déclarant à talkSPORT qu’il était “ heureux ” de voir les supporters défendre leur club.

Des milliers de fans furieux d’Arsenal se sont rassemblés devant l’Emirates Stadium pour protester contre leur propriété américaine vendredi soir, avant leur défaite 1-0 contre Everton.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a soutenu les protestations des fans

Des refrains de “ f *** off Stan Kroenke, sortez de notre club ” et “ nous voulons que notre Arsenal revienne ” ont été entendus dans la foule, avec des supporters en colère contre l’implication de Kroenke dans l’échappée de la Super League européenne – vu la paille finale après de nombreuses années malheureuses sous le règne des Américains.

Les manifestations ont été soutenues par les légendes des Gunners Ian Wright et Martin Keown, qui ont déclaré à talkSPORT que les propriétaires “ nous voyaient comme des imbéciles ”.

Et le meilleur buteur de tous les temps du club, Henry, a rejoint ses anciens coéquipiers pour soutenir les manifestations, admettant qu’il était triste de ne pas pouvoir les rejoindre en personne.

“Les fans d’Arsenal ont parlé, ils ne sont pas satisfaits et je suis avec eux”, a-t-il déclaré lundi lors du talkSPORT Breakfast.

«Je suis aussi fan et je suis content des protestations. Je ne pouvais pas y aller, car vous pouvez l’imaginer, mais j’étais content d’eux.

Les fans d’Arsenal ont fait entendre leur voix vendredi

«C’est le club des fans, les fans décideront toujours de l’avenir du club et si les fans veulent que les choses se passent, c’est sur vous, et ils n’étaient pas heureux de ce qui se passait et à juste titre.

«À un moment donné, cela suffit. Vous êtes assis là et soutenez le club, mais ensuite ils ont fait ce qu’ils ont fait avec la Super League sans consulter personne, et je me suis dit “wow”. “

Henry admet que les choses ne sont tout simplement pas assez bonnes à Arsenal pour le moment.

Mais il insiste sur le fait que le club ne doit pas être discrédité ou ridiculisé pour avoir remporté la Ligue Europa, et a exhorté Mikel Arteta à tout mettre en œuvre pour le trophée.

Arsenal affrontera Villarreal en demi-finale de la compétition secondaire européenne, le match aller en Espagne étant prévu ce jeudi.

La Ligue Europa est le seul espoir d’Arteta de sauver la saison d’Arsenal

Une éventuelle finale entièrement anglaise pourrait voir Arsenal affronter ses anciens rivaux Manchester United, les Red Devils étant tirés au sort contre la Roma lors de leurs quatre derniers affrontements.

Henry admet que l’équipe d’Arteta a sous-performé cette saison, mais s’est interrogé sur les objectifs du manager pour le reste de la campagne, il a ajouté:

«Écoutez, je suis un gagnant, et si nous gagnons la Ligue Europa, nous serons en Ligue des champions, non?

«Mais si nous parlons de la saison, les fans ont parlé et ont été bruyants de ce qui ne se passe pas à l’Arsenal Football Club à la minute.

«Je ne vais jamais essayer le manager parce que je suis moi-même manager, même si je ne suis pas employé à la minute, je sais combien il est difficile de tirer les ficelles et de faire bouger les choses.

«Mais à la fin de la journée, en ce moment, Arsenal est sous-performant, et ce n’est pas vraiment moi qui le dis, il suffit de regarder les matchs.

«Si nous gagnons la Ligue Europa, vous ne pouvez pas dire que ce n’est rien, c’est quelque chose, ce sera un succès et comme nous serons de retour en Ligue des champions, où nous voulons être.

«Ce n’est pas comme ça que nous aimerions y arriver, mais ce serait génial, je serais ravi si nous pouvions gagner la Ligue Europa.

«Mais certaines choses ne vont pas dans le club en ce moment, et quand les gens en parlent, il faut faire attention, car les fans décideront toujours de l’avenir de quelqu’un, que ce soit un joueur, un entraîneur, peu importe.