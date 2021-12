Thierry Henry a insisté sur le fait que « quelque chose ne va pas » entre Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang après la défaite 3-2 d’Arsenal contre Manchester United à Old Trafford.

Le capitaine des Gunners a encore une fois fait un blanc dans la défaite contre les Red Devils, ce qui signifie qu’il a maintenant disputé cinq matchs sans but et que d’autres questions se posent sur sa forme en déclin.

Aubameyang a du mal devant le but en ce moment

Il a raté plusieurs grandes occasions de marquer lors des derniers matches, y compris une chance flagrante d’égaliser en seconde période à Old Trafford – bien que les rediffusions aient montré qu’il avait peut-être été légèrement hors-jeu avant de forcer David de Gea à se sauver à bout portant.

Et Henry a admis qu’il était vexé par le remplacement de l’international gabonais alors qu’Arsenal cherchait l’égalisation, laissant entendre qu’il pourrait y avoir une rupture entre l’attaquant et le manager.

« Aubameyang est votre capitaine. Il est votre buteur », a déclaré Henry à Amazon Prime.

« Vous l’avez mis comme capitaine, à 15 minutes de la fin, vous perdez 3-2 et vous l’enlevez. 3-2 à l’extérieur, vous avez besoin d’un but et vous retirez votre capitaine, votre symbole, du terrain. Vous savez qu’il peut vous marquer des buts, donc quelque chose ne va pas.

Arteta doit résoudre la forme de but de son capitaine

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien capitaine d’Arsenal Keown a fait écho aux affirmations d’Henry, admettant que le remplacement d’Aubameyang était « étrange » et exhortant Arteta à tout faire pour essayer de changer sa fortune devant le but.

« Cela semblait très étrange. Vous poursuivez le match, il était très ouvert et Aubameyang a d’ailleurs raté une très bonne occasion de marquer », a déclaré le triple vainqueur de la Premier League.

« Il était peut-être hors-jeu, puis le manager l’enlève.

« Vous commencez à vous demander si tout va bien entre le joueur et le manager, car à ce stade, s’il est le point focal de l’équipe et le leader, le meilleur buteur, je ne sais pas pourquoi il sort.

« Nous spéculons. Il y a eu des problèmes avec ce joueur mais il serait mon capitaine, sans aucun doute.

Les légendes d’Arsenal pensent qu’il pourrait y avoir une rupture entre les deux

«Au moment où il a été nommé capitaine, il y avait très peu de choses à regarder, mais à ce moment-là, il était le bon capitaine.

«Mais je le regarde maintenant et je pense parfois au langage corporel, il n’est plus aussi impitoyable qu’avant et il se peut qu’il se passe quelque chose dans les coulisses.

« C’est au manager de tirer le meilleur de ce joueur car il a été prolifique où qu’il soit. »

Les espoirs d’Arsenal d’obtenir une place parmi les quatre premiers ont sans aucun doute été entravés par la défaite face à leurs quatre premiers rivaux.

Leurs chances de se qualifier pour la Ligue des champions dépendront d’un meilleur buteur à l’avant et c’est pourquoi la forme d’Aubameyang est si cruciale.

L’attaquant habituellement fiable n’a que quatre buts en 13 matches de Premier League ce trimestre et aura besoin d’un attaquant qui renforce sa confiance le plus tôt possible.