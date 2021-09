Thierry Henry dit qu’il aurait dû prendre CE penalty d’Arsenal, tandis que Danny Mills dit que Robert Pires a eu de la chance d’éviter un “droitier” lors du match de Premier League contre Manchester City

in

Ce fut l’un des penaltys manqués les plus bizarres de l’histoire de la Premier League.

Le 22 octobre 2005, contre Manchester City, l’ancien duo d’Arsenal Robert Pires et Thierry Henry tentaient d’appliquer le célèbre penalty de Johan Cruyff pour l’Ajax en 1982.

Pires était censé faire rouler le ballon dans le chemin d’Henry mais a raté le ballon

Malheureusement, ils ont regroupé la pénalité et ont été ridiculisés pour le gâchis.

Danny Mills était sur le terrain de Highbury ce jour-là en tant que joueur de Manchester City et a déclaré à talkSPORT que l’incident l’irritait toujours.

“Robert Pires a eu de la chance qu’aucun droitier ne le croise.” Mills rappelé au Breakfast Show.

L’équipe du nord de Londres était en régulateur de vitesse et a eu l’occasion de doubler son avance lorsque le Néerlandais Dennis Bergkamp a été victime d’une faute. Pires était le tireur de pénalité, mais a essayé d’être créatif et de faire rouler le ballon vers l’avant, pour qu’Henry puisse courir et exécuter la finition.

Le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal, Henry, pense toujours que son compatriote Pires aurait dû avoir l’opportunité de reprendre son coup franc.

Mills n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu et a fait savoir à Pires

“Cette pénalité aurait dû être reprise, car le ballon n’a jamais bougé de l’endroit”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Ce n’est pas le cas, et je ne sais pas ce que l’arbitre a fait ou ce que faisait Danny Mills.

« Sur ce coup-là, la seule erreur que j’ai faite, c’est que je n’ai pas [take] ce. J’aurais dû le passer à Robert. Nous l’avons fait tellement de fois à l’entraînement, mais à l’entraînement, tout est facile.

«Je pensais que le grand homme Robert n’aurait pas perdu son sang-froid. Mais il l’a fait.

« Je ne sais pas pourquoi il a essayé de le faire rouler. Si le gardien avait plongé, peut-être que je l’aurais simulé, mais peut-être que je l’aurais rendu à Robert. a déclaré l’homme de 44 ans.

Mills, cependant, a souligné les risques d’essayer d’être trop intelligent.

« Je pense que c’est l’arrogance de l’essayer. Si ça se passe bien, d’accord », a-t-il poursuivi. «Mais, si vous essayez quelque chose d’aussi audacieux et que vous vous trompez, c’était un gâchis complet. C’était affreux – c’était affreux !

«Robert Pires a monté ses crampons sur le dessus du ballon et le ballon a bougé, ils savaient qu’il ne devrait pas être repris à l’époque.

«Mais 1-0, vous ne pouvez pas faire ça. C’était juste bizarre, et s’ils menaient 5-0, essayaient et marquaient – ​​vous partez, et nous partons simplement avec notre queue entre nos jambes.

Henry pense que la pénalité aurait dû être reprise

Malgré la confusion. Arsenal a fini par gagner 1-0 grâce au premier coup franc de Pires à la 61e minute pour assurer la victoire.

S’exprimant en 2018, Pires a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir essayé le penalty fantaisiste.

« C’était l’idée de Thierry Henry et bien sûr c’était mon erreur, car j’ai raté le ballon.

« Je regrette la passe mais pas le penalty. C’était une bonne idée, les gens ont besoin de regarder quelque chose de nouveau et le penalty entre moi et Thierry était une nouvelle chose », a-t-il déclaré.

“Parfois dans le football, je sais que c’était une grosse erreur, mais parfois il faut de la fantaisie sur le terrain. Pour moi, c’était un bon fantasme mais malheureusement j’ai raté la passe mais c’était une bonne idée.