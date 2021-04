Thierry Henry donne une réaction brillante en direct sur talkSPORT en tant que légende d’Arsenal nommée au Panthéon de la Premier League aux côtés d’Alan Shearer

L’icône d’Arsenal, Thierry Henry, a été nommé aux côtés d’Alan Shearer en tant que membre inaugural du Temple de la renommée de la Premier League lundi matin – et a réagi aux nouvelles en direct sur talkSPORT.

Henry est l’un des meilleurs joueurs que le match anglais ait vu et a marqué un record du club de 175 buts en Premier League en 258 matches pour Arsenal.

Henry a marqué un total de 226 buts pour Arsenal en huit saisons et est considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération

Le Français a remporté le titre de champion à deux reprises et était un membre clé de l’équipe “Invincibles” invaincue lors de la campagne 2003-04.

Henry et Shearer sont les deux premiers joueurs à être intronisés au tout nouveau Hall of Fame de la Premier League.

“Wow! Je vais être honnête avec vous, vous ne pensez pas à ce genre de choses quand vous jouez au football », a déclaré Henry à talkSPORT Breakfast lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait pour lui.

«La seule chose que je voulais faire était de rendre mon père heureux. C’était le début et c’était la fin pour moi. Tout ce qui venait après était un plus et jamais un inconvénient.

«Bien que j’aie eu de bons moments en carrière et de mauvais moments, la seule chose que je voulais faire au début était de rendre mon père heureux et de lui mettre un sourire.

«Une fois que j’ai fait ça, croyez-moi, c’était difficile, tout était un plus.

Henry a remporté un tas de trophées à Arsenal, dont deux titres de Premier League

«Je vais profiter de cette occasion pour remercier tous les gars avec qui j’ai joué car vous ne réussissez rien seul.

«J’ai eu l’opportunité de jouer contre de grands joueurs qui m’ont rendu meilleur, mais le plus dur que j’ai eu à faire était de m’entraîner à l’Arsenal Football Club.

«La compétition sur le terrain d’entraînement… wow. C’était dur de jouer contre Sol Campbell, Kolo Toure ou Martin Keown en te mordant partout quand il ne pouvait pas m’attraper.

«Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, ​​Robert Pires – la liste est longue. Je dois aussi parler de la vieille garde. Les goûts de Tony (Adams), David Seaman, Lee Dixon et Ray Parlour parce que ces gars-là étaient Arsenal et m’ont fait comprendre ce qu’était Arsenal.

«Je l’ai pris en compte et le reste appartenait à l’histoire.»

Se joignait à lui, Shearer – le meilleur buteur de tous les temps de la ligue ayant marqué 260 buts pour Blackburn et Newcastle entre 1992 et 2006, alors qu’il a remporté le titre avec Rovers en 1995.

Deux avant-centres, tous deux dotés d’habiletés naturelles et de talent qui ont écrit leur nom dans l’histoire de la Premier League Nous sommes ravis d’annoncer Alan Shearer et Thierry Henry comme les deux premiers intronisés du #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV – Premier League (@premierleague) 26 avril 2021

Alan Shearer est le meilleur buteur de la Premier League

Shearer a déclaré sur premierleague.com: «Quand vous regardez certains des joueurs incroyables qui ont honoré la Premier League, je me sens très honoré de rejoindre le Hall of Fame. Je dois remercier tous mes coéquipiers, ainsi que les managers et entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé.

«Tout ce que j’ai toujours voulu être, c’était un footballeur professionnel. C’était mon rêve de faire ça, mon rêve de gagner des trophées et mon rêve de marquer à St James ‘Park, de porter le maillot noir et blanc numéro neuf et c’était fantastique. J’ai apprécié chaque minute.

Six autres intronisés seront sélectionnés par un vote des fans parmi 23 nominés annoncés lundi soir. Le vote sera ouvert jusqu’au 2 mai.