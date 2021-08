Thierry Henry envoie un avertissement au PSG après le transfert de Lionel Messi

L’ancien attaquant de Barcelone Thierry Henry a fait part de ses réflexions sur le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et a lancé un avertissement à l’équipe française.

Messi a rejoint l’équipe de Mauricio Pochettino dans le cadre d’un transfert gratuit et pourrait s’associer avec Kylian Mbappe et Neymar à partir d’une attaque redoutable.

Pourtant, Henry dit que ce n’est pas aussi simple que cela et que Pochettino doit trouver le meilleur équilibre à ses côtés s’ils veulent continuer et réussir.

« L’équilibre est la chose la plus importante. Dans un instant, on parle toujours des meilleurs joueurs, attaquant, avançant. Mais il doit y avoir un équilibre », a-t-il déclaré.

“Nous parlons de l’équipe dans laquelle j’ai joué au Barça (avec Eto’o et Messi) mais les gens oublient que nous n’avons pas marqué beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts ne sont pas loin des titres ou des Ligues des Champions.

“Quand vous avez des joueurs super humains, c’est un peu plus facile mais quand je vois comment se porte Paris en ce moment, ils me laissent un peu trop de buts. C’est vrai, il leur manque des joueurs mais l’équilibre est le plus important.

