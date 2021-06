Thierry Henry exhorte Arsenal à signer le milieu de terrain d’Anderlecht Sambi Lokonga .

Arsenal vise le milieu de terrain d’Anderlecht Sambi Lokonga (.)

Thierry Henry a recommandé la signature du milieu de terrain d’Anderlecht Sambi Lokonga à Arsenal, selon des informations en Belgique.

Le joueur de 21 ans est considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus brillants de Belgique après avoir fait sa percée en équipe première à Anderlecht et a déjà été capitaine de l’équipe cette saison.

Arsenal, quant à lui, est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain central après le départ de Dani Ceballos et a fait d’Yves Bissouma de Brighton l’une de ses principales cibles.

Mais selon Voetbal24, Arsenal a également Lokonga sur sa liste de sélection estivale pour renforcer ses options de milieu de terrain défensif.

Le rapport affirme qu’Arsenal envisage de déménager, mais Henry s’est maintenant porté personnellement garant de Lokonga lors de discussions avec la hiérarchie des Gunners.

Il est entendu qu’Anderlecht exigera des frais d’environ 17 millions de livres sterling pour le milieu de terrain.

Sambi Lokonga est considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de Belgique (.)

Lokonga a manqué de travailler aux côtés d’Henry avec l’équipe nationale belge au Championnat d’Europe cet été car il n’a pas fait partie de l’équipe senior.

Mais le milieu de terrain a été nommé sur la liste de réserve belge.

S’exprimant le mois dernier, Mikel Arteta a promis que l’équipe d’Arsenal serait remaniée cet été.

“L’équipe doit changer”, a déclaré le manager d’Arsenal.

«Il y a déjà eu beaucoup de changements en décembre, quelque chose qui n’a pas été fait depuis des années, mais cela nous dit où nous en étions. Les choses vont devoir changer et les propriétaires vont le soutenir.

