Thierry Henry lance un avertissement au PSG après la signature de Lionel Messi et les rumeurs de transfert de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba expliquant que “l’équilibre est la clé”

Thierry Henry craint que le Paris Saint-Germain ne soit trop lourd alors qu’il a averti les géants français de “l’importance de l’équilibre” après leur remarquable fenêtre de transfert.

Le PSG a connu un été d’arrivées étonnant qui a été couronné par la signature historique de Lionel Messi en transfert gratuit la semaine dernière.

Messi fera probablement ses débuts au PSG fin août

L’Argentin a rejoint Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma en tant qu’arrivées gratuites, tandis que l’ailier arrière Achraf Hakimi a été transféré de l’Inter pour un montant de 60 millions de livres sterling.

Néanmoins, des rumeurs étonnantes ont suggéré lundi que les chefs du Parc des Princes n’avaient pas l’intention d’arrêter leurs activités sur le marché avec une décision pour la superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, qui a combattu Messi en tant que meilleur joueur du monde pendant plus d’une décennie, a été identifié comme remplaçant de Kylian Mbappe, qui a à cœur de déménager au Real Madrid.

Ces rumeurs interviennent après des informations suggérant que le club envisage une énorme offre de contrat pour le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba l’été prochain à l’expiration de son contrat à Old Trafford.

Ronaldo est dans la dernière année de son contrat avec la Juventus et a également été lié à un transfert au Parc des Princes

Henry, cependant, a averti le PSG que ce n’est pas parce qu’il compte les meilleurs joueurs du monde dans ses rangs qu’il tirera automatiquement à plein régime.

« L’équilibre est le plus important. À un moment donné, nous parlons toujours de grands joueurs, d’attaquants, d’aller de l’avant, mais nous avons besoin d’un équilibre », a déclaré l’ancien as de Barcelone au journal français Dimanche Soir Foot.

Henry a joué pour des équipes réputées à la fois pour l’attaque et la défense et l’a souligné en parlant de l’équipe de Barcelone conquérante dans laquelle il a joué et qui le comprenait, Messi et Samuel Eto’o à l’avant.

« En général, les équipes qui n’encaissent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des champions.

« Quand tu as des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue en ce moment, ils encaissent trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C’est vrai qu’il manquait de joueurs mais l’équilibre est le plus important.

Messi devrait faire ses débuts pour le Parisien plus tard ce mois-ci lorsqu’ils affronteront Reims le 29 août.

Le club a débuté sa saison en beauté ce week-end avec une victoire 4-2 sur Strasbourg samedi.

