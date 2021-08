Thierry Henry met en garde Pochettino sur l’arrivée de Leo Messi

16/08/2021

Le à 17:09 CEST

Chaque fois qu’il parle Thierry Henry, ses propos ne passent jamais inaperçus, et encore moins s’il parle de l’arrivée de Leo Messi au Paris Saint-Germain. Le Français a ressenti le besoin de prévenir l’entraîneur du club parisien, à l’arrivée du joueur argentin.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui a été mandatée par Amazon pour réaliser sa propre analyse sur le football sur Prime Video Sport, a décidé d’envoyer un avertissement L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino. Le Français est conscient du bon potentiel offensif que possède l’entraîneur argentin avec Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria ou Icardi dans la même équipe, mais conseille à Pochettino de faire attention à ne pas nuire à l’équilibre collectif de l’équipe parisienne.

“L’équilibre est la chose la plus importante. À un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d’attaquants, d’avancer. Mais il doit y avoir un équilibre. On parle de l’équipe pour laquelle j’ai joué au Barça (en compagnie de Lionel Messi ou Samuel Eto’o, ndlr), mais les gens oublient de souligner qu’on n’a pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui n’ont pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, même pas la Ligue des Champions. Plus tard, quand tu as des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue en ce moment… ils marquent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C’est vrai que les joueurs manquaient mais l’équilibre est le plus important», a déclaré dans ‘Sunday Evening Foot’, le nouvel annonceur de la Ligue 1.