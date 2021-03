Thierry Henry n’est pas le bienvenu au Celtic

31/03/2021 à 19:15 CEST

Au cours des derniers jours, le nom de Thierry Henry a été lié au Celtic Glasgow. En quittant le banc de l’Impact de Montréal, l’attaquant français historique cherche à reprendre sa carrière d’entraîneur, et des rumeurs liant son nom à celui de l’équipe écossaise ont été déclenchées par ses déclarations sur le podcast Robbie Fowler.

Neil Lennon a laissé un poste vacant sur le banc celtique, et Henry n’a pas hésité à se porter volontaire. « En toute humilité, j’évaluerai l’offre au cas où elle me serait présentée. Je suis sûr qu’ils vont travailler pour trouver un nouvel entraîneur. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais c’est un club que je respecte beaucoup. Tout ce que je veux, c’est m’entraîner et y retourner. «

Cette rumeur révoque inévitablement l’embauche de Gerrard avec les Rangers, éternel rival du Celtic et désormais champion de la ligue. « Si vous regardez ce que Gerrard a fait, c’est incroyable, je savais qu’il allait livrer. Ce que j’aime chez les Rangers, c’est qu’ils lui ont donné le temps de constituer une équipe, de sélectionner les joueurs qu’il voulait et de s’assurer qu’ils allaient jouer. «

Une romance sans contrepartie

Les rumeurs sur son éventuelle embauche de Thierry Henry n’ont pas réussi à convaincre les fans écossais pour deux raisons. En premier lieu, considèrent qu’ils ont besoin d’un coach éprouvé pour revenir sur la voie gagnante établie au cours de la dernière décennie et, selon le portail web 67 grêle grêle, Henry n’a brillé ni à Monaco ni à Montréal. Malgré la reconnaissance de sa qualité de footballeur, le portail Celtic considère que ce n’est une garantie de rien, puisque Roy Keane a brillé en tant que footballeur et a échoué en tant qu’entraîneur.

La deuxième raison est celle qui fait l’objet de la controverse. Le Celtic, jumelé avec les supporters irlandais, ne peut ignorer l’action qui a conduit la France à se qualifier pour la Coupe du monde 2010. Dans le match de barrage entre l’Irlande et la France, Henry a marqué le but qui a marqué le classement des bleus. Les fans irlandais n’oublient pas le contrôle de la main avant le but, donc l’ancien international français ne serait pas bien accueilli au Celtic Park.