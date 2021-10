Thierry Henry parie sur Benzema pour le Ballon d’Or

22/10/2021 à 19:16 CEST

Artur López

L’ancien attaquant légendaire Thierry Henry loué Karim Benzema contre Mohamed Salah dans la course pour remporter le Ballon d’Or. L’ancien entraîneur de Monaco est apparu sur le plateau de CBS Sports aux côtés d’autres anciens footballeurs tels que Jamie Carragher et Micah Richards.

Alors que Klopp fait l’éloge de son attaquant vedette à la fin de Liverpool – Watford, Henry n’était pas d’accord avec sa préférence pour le meilleur du monde aujourd’hui : « Les buts de Salah sont fantastiques, mais Comment oublier Lewandowski et Benzema ? Je ne pense pas que Salah soit encore à ce niveau, c’est important de jouer pour son club et l’équipe nationale. »

L’attaquant français et polonais a marqué plus de buts ce début de saison dans la cour des grands que Salah. Benzema accumule 9 buts et 7 passes décisives, pour les 9 que Lewandowski a transformés, en plus de fournir une passe de but. De son côté, le génie égyptien ajoute 7 buts et 4 passes décisives en Premier League.

Alors qu’Henry a reconnu que Salah est le meilleur joueur de la Ligue anglaise aujourd’hui, « Quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je mets Benzema plus haut. Je ne peux pas ignorer ce qu’il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment. » En tout cas, le Ballon d’Or, choisi par les journalistes, prononcera un verdict le 29 novembre.