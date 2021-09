Thierry Henry rappelle fermement l’offre publique d’achat de Daniel Ek sur Arsenal

in

Thierry Henry a rappelé à la famille Kroenke que Daniel Ek ne reculerait pas dans sa tentative de reprendre Arsenal.

Les propriétaires actuels d’Arsenal ne sont pas très populaires et le déclin de l’équipe sur le terrain ces dernières années n’a fait qu’ajouter au mécontentement quant à la direction dans laquelle se dirige le club. Le changement pourrait cependant survenir si les Kroenke sont prêts à vendre – ce qu’ils ne l’ont pas encore fait.

Une offre de rachat a été présentée par Ek, ​​le milliardaire propriétaire du service de streaming musical Spotify. Sa candidature a été soutenue par Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, qui étaient tous membres de l’équipe des Invincibles d’Arsenal.

Vieira, bien sûr, est depuis devenu manager de Crystal Palace, il reste donc à voir dans quelle mesure il pourrait s’impliquer dans le projet. Mais il y a clairement le soutien des légendes du club derrière Ek.

L’entrepreneur suédois a écrit au propriétaire Stan Kroenke en mai pour déposer une offre de rachat de 1,8 milliard de livres sterling. Pour l’instant, il n’y a pas eu de réponse.

Mais s’exprimant dans l’émission Monday Night Football de Sky Sports – pour un match entre Vieira’s Palace et Brighton – Henry a réaffirmé l’engagement d’Ek envers son offre publique d’achat.

“Pour pouvoir y arriver, il faut que quelqu’un réponde de l’autre côté”, a déclaré Henry. « Ce n’est pas encore arrivé, mais nous et lui sommes là pour rester.

« Alors, voyons ce qui va se passer. Mais pour le moment, nous avons apprécié la victoire d’hier.

« Il n’y a pas de dialogue pour le moment et je pense que ce sera un long processus. Je l’ai dit la dernière fois que j’étais dans l’émission [in May]. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas vraiment.

« Mais nous sommes là pour rester. »

Ek était présent avec Henry pour le derby du nord de Londres contre Tottenham ce week-end, remporté par Arsenal.

Pourtant, le début de saison des Gunners a été mitigé, qui en ont remporté trois et perdu trois de leurs six premiers matches de Premier League.

Ek veut les aider à restaurer leur identité en tant que force du football anglais, mais le Les propriétaires de Kroenke ont montré peu de signes de volonté de vendre Ces derniers mois.

La star d’Arsenal fait la déclaration du trophée

Les Gunners semblaient initialement être de retour sous Mikel Arteta lorsqu’ils ont remporté la FA Cup et le Community Shield en 2020. Mais ils ont été en proie à des incohérences depuis.

Malgré tout, la victoire dans le derby a redonné un peu d’optimisme et a laissé un de leurs joueurs ciblant les trophées.

Bukayo Saka, l’un des buteurs de dimanche, a déclaré à propos de leur jeune équipe : « Nous pouvons tout accomplir, quel que soit l’âge. Avec l’âge vient l’expérience, mais nous avons quand même beaucoup d’expérience dans cette équipe, ce qui nous aide.

« Nous avons beaucoup de qualité et suffisamment d’expérience pour accomplir beaucoup de choses. Nous allons jouer match par match, mais si nous jouons comme ça, nous avons suffisamment de qualité pour gagner des trophées.

«Je ne peux pas vraiment décrire à quel point c’est bon. A commencer par l’ambiance dans le stade, c’était dingue ! Les supporters nous ont donné tellement d’énergie et, pour nous, les récompenser et gagner comme ça au stade, cela signifie tout pour nous.

« Cela fait presque deux ans que nous n’avons pas joué un derby dans le nord de Londres avec les fans. Et vous pouvez dire que cela fait près de deux ans à la façon dont ils nous ont reçus et encouragés. C’était un match spécial.

« Nous le voulions tous. Nous savions à quel point le jeu comptait pour les fans, nous savions combien le jeu comptait pour nous. Et bien sûr, créer une dynamique de victoire – nous avons remporté trois matchs d’affilée – est vraiment bon pour nous.

« Nous nous rapprochons en tant qu’équipe, nous avons plus d’esprit d’équipe, donc les choses se présentent bien.

« Si nous jouons comme ça tout le temps, nous avons de fortes chances de bien faire cette saison et de remporter des trophées. C’est un match, nous devons le refaire la semaine prochaine et la semaine prochaine.

« Nous nous retrouvons dans beaucoup de bonnes situations, mais nous devons marquer plus de buts. Hier, nous étions beaucoup plus cliniques, donc nous en sommes satisfaits, mais nous devons le faire de manière cohérente. »

