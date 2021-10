Thierry Henry : « Salah est le meilleur de Premier League, mais Benzema est le meilleur du monde »

Les joueurs, managers et légendes du jeu anciens et actuels ont fait l’éloge de Karim Benzema ces dernières semaines. Une campagne est en cours pour tenter de promouvoir l’attaquant français pour le prix tant convoité du Balon d’Or. Zinedine Zidane, Arsène Wenger, Leo Messi et Luka Modric ont tous parlé des chances des attaquants du Real Madrid de remporter le prix cette année. En tant qu’analyste pour CBS Sports, Thierry Henry a donné son avis lorsque le nom de Salah a été cité comme le meilleur du monde.

« Salah est-il le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c’est évident », a déclaré Henry. « Mais si vous comparez la forme actuelle des meilleurs joueurs, je place Benzema en tête. Je ne peux pas ignorer ce qu’il fait pour le Real Madrid et avec la France en ce moment.

L’ancienne légende d’Arsenal a ensuite crédité Mo Salah pour les buts qu’il a marqués, mais a reconnu le travail de Benzema et de Lewandowksi comme un niveau supérieur. « Les buts que Salah marque en ce moment sont fantastiques, mais comment oublier Lewandowski et Benzema ? Je pense que Salah n’est pas encore à ce niveau, il est important d’être à ce niveau à la fois pour le club et en équipe nationale », a-t-il conclu.

Karim Benzema a une énorme opportunité de se faire connaître encore plus avant le vote avec une grande représentation à El Clasico ce week-end. Si Benzema peut performer à son meilleur niveau et être décisif pour le Real Madrid au Camp Nou, alors sa campagne pour le Balon d’Or ne fera que continuer à prendre de l’ampleur.