Thierry Henry salue les actions du joueur de Liverpool hier malgré la défaite de Leicester

Liverpool a peut-être subi une défaite 1-0 contre Leicester City hier, mais lors de son analyse du match, Thierry Henry a été impressionné par une action de Joel Matip, comme il l’a dit à Amazon Prime.

Juste après que Mo Salah ait vu son penalty sauvé, Matip a bloqué un tir presque certain de Jamie Vardy de frapper le fond des filets de Liverpool et Henry a félicité le défenseur pour son « retour » et avoir le dos de son coéquipier, Konstantinos Tsimikas.

Le défenseur de Leicester Timothy Castagne a joué un joli une-deux avec Vardy, qui a ensuite traversé Tsimikas et l’arrière gauche de Liverpool était dans toutes sortes de problèmes.

Mais Matip, conscient de la défense, a très bien lu la situation et a empêché Vardy de marquer un autre but contre Liverpool en mettant son énorme cadre en jeu.

Dans l’ensemble, c’est quelque chose qui ne signifiera pas grand-chose pour Matip ou les supporters des Reds car ils ont perdu, mais Henry a félicité le joueur pour ses actions hier.

« Ils empêchent Liverpool de mettre le ballon à l’intérieur », a déclaré Henry.

« Cela leur donne alors beaucoup d’espace à l’extérieur, comme vous pouvez l’imaginer.

« C’était un super doublé ici (de Vardy) avec Castagne. Ensuite, il a mis son corps en travers, puis Matip, wow, je parle de lui en train de mettre son corps en travers de Tsmiskas pour s’assurer qu’il s’arrête. Quel retour de Matip.

Dans l’ensemble, ce fut une soirée à oublier pour Liverpool, qui se reprochera de ne pas avoir ouvert le score grâce à Salah depuis le point de penalty.

Mais il est assez difficile de critiquer cette ligne avant de Liverpool qui a aidé le club à marquer 50 buts lors de ses 18 premiers matches de championnat.

Ils ont été impitoyables lorsqu’ils ont été appelés et ce fut un match où leur journée de repos ne leur a pas permis d’obtenir les trois points.

Cela pourrait être crucial parce que Manchester City et Chelsea, qui jouent mercredi, pourraient bien mettre du sel dans les plaies s’ils obtiennent les trois points en quelques heures.

